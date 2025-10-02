Зіркова лижниця змушена була змінити місце проживання через сталкера

Триразова чемпіонка світу шведська лижниця Фріда Карлссон висловилася про інцидент зі сталкером. 64-річний чоловік переслідував спортсменку на змаганнях та з'являвся біля її будинку. Через це вона отримала охорону та змінила місце проживання.

Про це вона сказала в коментарі для Expressen.se.

"Я отримала статус захищеної особи, а ще переїхала на нову адресу. Думаю, все, що трапилося, вплинуло на мене сильніше, ніж я могла усвідомити. До цієї ситуації я була дуже довірливою та наївною. Я виросла в тепличних умовах, ніколи не закривала машину чи будинок. Але тепер щось пробралось усередину мого захисного бар'єру. Рік тому тремтіла від страху щоразу, коли у двері дзвонили. І це й досі залишає глибокі шрами. Так, я відчуваю, що підсвідомо була дуже зачеплена. Тепер я постійно шукаю безпеки", – сказала Карлсон.

64-річний чоловік отримав шість місяців умовного терміну ув'язнення та має виплатити спортсменку 40 000 крон (близько 3700 євро) компенсації.

У телефоні сталкера було понад 7000 фотографій Карлссона. Крім того, чоловік надіслав сотні повідомлень і намагався зателефонувати лижнику.

25-річна Фріда Карлссон досягла успіху на чемпіонаті світу з лижного спорту в Тронхеймі, коли вона виграла перше в кар'єрі золото на дистанції 50 км. На Олімпійських іграх 2022 року вона стала бронзовою призеркою в естафеті 4 по 5 км.