Відсторонення норвезьких стрибунів від змагань тимчасово призупинили

Відсторонення норвезьких стрибунів на лижах з трампліна Маріуса Ліндвіка, Йоханна Андре Форфанга, Роберта Йоханссона, Робіна Педерсена та Крістоффера Еріксена Сундаля від змагань тимчасово призупинили.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Нагадаємо, вони були відсторонені від змагань внаслідок скандалу з маніпуляціями з костюмами під час домашнього чемпіонату світу-2025 у Тронхеймі.

Призупинення відсторонення дозволить вказаним вище стрибунам готуватися до нового сезону разом із командою. При цьому, FIS наголошує на тому, що звинувачення зі спортсменів не зняті, розслідування щодо їхніх порушень триває.

Водночас, відсторонення членів тренерського штабу збірної Норвегії на чолі з наставником команди Магнусом Бревігом залишається чинним.

Нагадаємо, Ліндвік на ЧС-2025 завоював золото особистого турніру на нормальному трампліні. Існує ймовірність того, що норвежця позбавлять перемоги.