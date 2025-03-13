Ще трьох норвезьких стрибунів відсторонили від змагань

Ще три норвезьких стрибуни на лижах з трампліна відсторонені від змагань.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Мова йде про Крістоффера Еріксена Сундала, Роберта Йоханссона та Робіна Педерсена. Таким чином, від змагань відсторонені уже 5 норвезьких стрибунів. Раніше уже відсторонили Маріуса Ліндвіка та Йоханна Андре Форфанга.

В рамках розслідування FIS щодо маніпуляцій збірної Норвегії з костюмами були вилучені для детального огляду всі костюми, в яких виступали на чемпіонаті світу-2025 всі представники чоловічої та жіночої збірних Норвегії зі стрибків та двоборства. У комбінезонах двоборців та дівчат-стрибунок жодних порушень не було виявлено.

В той же час, у костюмах Сундала, Йоханнссона та Педерсена також виявлені порушення технічного регламенту. При цьому, в заяві FIS сказано, що характер порушень у них відрізняється від тих, які були виявлені у Ліндвіка та Форфанга.