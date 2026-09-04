Міжнародна лижна федерація змінила періодичність проведення чемпіонатів світу

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) вирішила внести зміни в періодичність проведення чемпіонатів світу зі своїх видів спорту.

Про це повідомляє пресслужба FIS.

Зараз чемпіонати світу з дисциплін під егідою FIS проводяться раз на два роки у непарні роки, таке періодичність діє з 1985 року. Проте відтепер чемпіонати світу проходитимуть з тією ж періодичністю, що і в біатлоні: в усі сезони окрім олімпійських, себто 3 рази на 4 роки.

Дане нововведення планується впровадити з 2032 року, хоча не виключено, що зміни наберуть чинності вже у 2028 році.

Напередодні член Ради FIS Туве Дюрхауг пояснила, як проводитиметься допуск російських лижників до міжнародних змагань у новому сезоні.