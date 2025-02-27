Дві українські лижниці захворіли напередодні старту чемпіонату світу

Дві українські лижниці, Вікторія Олех і Анастасія Нікон, через хворобу не вийшли на старт особистого спринта вільним стилем, у якому були розіграні перші комплекти нагород на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Про це повідомляє Суспільне.

Спринт відбувся у четвер, 27 лютого. На старт кваліфікації мали вийти 8 представників України. Проте Олех і Нікон напередодні старту захворіли та знялися зі змагань.

У підсумку Україну представили 6 спортсменів: Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко у жінок, Дмитро Драгун, Олександр Лісогор, Денис Мухотінов і Руслан Денисенко – у чоловіків. Жоден із них кваліфікаційне сито подолати не зумів. Золото в спринті завоювали Йоханнес Клебо та Йонна Сундлінг.

Наступний медальний старт у жінок на чемпіонаті світу – скіатлон на 20 км, який відбудеться у неділю, 2 березня. Початок – о 15:00 за київським часом.