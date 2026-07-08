Визначено господаря ЧС-2031 з лижних видів спорту

Чемпіонат світу 2031 року з лижних видів спорту відбудеться в німецькому Оберстдорфі.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Відповідне рішення було ухвалене на раді FIS у вівторок, 7 липня. У голосуванні Оберстдорф із рахунком 16:6 переміг словенську Планіцу.

Оберстдорф прийматиме чемпіонат світу вчетверте в своїй історії. Раніше це баварське містечко приймало лижні мундіалі в 1987, 2005 і 2021 роках. В 2021 році чемпіонат світу відбувався за пустих трибун через пандемію коронавірусу.

Наступні два чемпіонати світу, 2027 і 2029 років, пройдуть у шведському Фалуні та фінському Лахті відповідно.

На чемпіонатах світу з лижних видів спорту розігруються комплекти нагород у трьох видах спорту: стрибках з трампліна, лижних гонках і двоборстві. Останнє напередодні було виключене з програми зимової Олімпіади 2030 року.