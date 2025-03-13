Тренер збірної України: Марусяк зміцнішав функціонально та фізично

Старший тренер чоловічої збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук оцінив прогрес лідера команди, Євгена Марусяка.

Бощука цитує Суспільне.

"Бачу, що працюємо в правильному напрямку. Його фізичний стан зростає, і сподіваюся, що буде зростати. Раніше ноги "в'яліші" були, зараз вже, можна сказати, він зміцнішав і функціонально, і фізично.

Технічно він часом видає практично ідеальні стрибки. Ми працюємо дуже багато, тому потрапляємо в ті тренування, які нам потрібні, і тому Марусяк зараз той результат показує", – заявив Бощук.