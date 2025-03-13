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Тренер збірної України: Марусяк зміцнішав функціонально та фізично

Олег Дідух — 13 березня 2025, 12:29
Тренер збірної України: Марусяк зміцнішав функціонально та фізично
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Старший тренер чоловічої збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук оцінив прогрес лідера команди, Євгена Марусяка.

Бощука цитує Суспільне.

"Бачу, що працюємо в правильному напрямку. Його фізичний стан зростає, і сподіваюся, що буде зростати. Раніше ноги "в'яліші" були, зараз вже, можна сказати, він зміцнішав і функціонально, і фізично.

Технічно він часом видає практично ідеальні стрибки. Ми працюємо дуже багато, тому потрапляємо в ті тренування, які нам потрібні, і тому Марусяк зараз той результат показує", – заявив Бощук.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу Марусяк замкнув топ-15 в особистому турнірі на великому трампліні, оновивши рекорд України. У Кубку світу Євген наразі посідає 37 місце з 71 очком в активі.

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