Тренер збірної України: Марусяк зміцнішав функціонально та фізично
Євген Марусяк
Skijumping.pl
Старший тренер чоловічої збірної України зі стрибків на лижах з трампліна Володимир Бощук оцінив прогрес лідера команди, Євгена Марусяка.
Бощука цитує Суспільне.
"Бачу, що працюємо в правильному напрямку. Його фізичний стан зростає, і сподіваюся, що буде зростати. Раніше ноги "в'яліші" були, зараз вже, можна сказати, він зміцнішав і функціонально, і фізично.
Технічно він часом видає практично ідеальні стрибки. Ми працюємо дуже багато, тому потрапляємо в ті тренування, які нам потрібні, і тому Марусяк зараз той результат показує", – заявив Бощук.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу Марусяк замкнув топ-15 в особистому турнірі на великому трампліні, оновивши рекорд України. У Кубку світу Євген наразі посідає 37 місце з 71 очком в активі.