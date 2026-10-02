Вонн і Хіршер отримали вайлд-карди на Кубок світу-2026/27

Дві живі легенди гірськолижного спорту, американка Ліндсі Вонн і австро-нідерландець Марсель Хіршер, отримали вайлд-карди на весь сезон Кубку світу-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).

Таким чином, Вонн і Хіршер зможуть брати участь у будь-якому старті Кубку світу-2026/27 поза квотою своїх національних збірних. Вони стартуватимуть під 31-м номером, допоки піднімуться на більш високі позиції в рейтингу.

Вперше систему вайлд-кардів у Кубку світу FIS ввела в сезоні-2024/25, коли і Хіршер, і Вонн повернулися у спорт після 5-річної перерви.

Нагадаємо, 41-річна Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026. У неї діагностували складний перелом великогомілкової кістки.

Попри численні поради фахівців і оточення, Вонн заявила, що не планує завершувати кар'єру та готується щонайменше здійснити прощальний заїзд, а в кращому випадку – повернутися в гонки. Втім, зважаючи на складність травми, є великі сумніви в тому, що це трапиться у наступному сезоні.

Що стосується Хіршера, то він після повернення у спорт провів лише три гонки, останню з яких – 24 листопада 2024 року. Після цього він зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна та пропустив весь минулий сезон.