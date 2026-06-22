Вибори президента FIS, новий тренер для німецьких стрибунів. Дайджест новин лижного міжсезоння

Червень у лижних видах спорту – самий розпал міжсезоння. Незважаючи за це, цікавих подій у світі лижного спорту відбувається чимало. До вашої уваги дайджест головних новин зі світу лижних видів спорту за міжсезоння 2026 року.

Головна новина – вибори нового президента FIS. На конгерсі в Белграді з мінімальною перевагою в один голос (65:64) люксембуржець Александер Оспельт переміг чинного главу організації, Йохана Еліаша. За плечами в Оспельта були всі ключові країни-члени FIS на кшталт Німеччини, Австрії, Швейцарії та скандинавських держав, у той час як Еліаш традиційно брав своє кількістю: його підтримувати "традиційні" та "видатні" лижні держави типу Афганістану чи Кенії.

Для України це точно позитивний результат, оскільки саме Еліаш був головним лобістом повернення росіян у міжнародні змагання, у той час як проти повернення представників країни-агресора найактивніше виступали скандинави. Навряд чи після обрання Оспельта варто очікувати повернення тотального бану Росії, проте і повзуча експансія, яка почалася з допуску лічених лижників у нейтральному статусі, повинна зупинитися.

Александер Оспельт Keystone

Наостанок Еліаш вирішив насолити своєму головному противнику, Німеччині: він зняв з порядку денного на конгресі питання вибору господаря чемпіонату світу з лижних видів спорту 2031 року. Головним фаворитом був німецький Оберстдорф, чия перемога видавалася майже гарантованою. Тепер у словенської Планіци є рік до наступного конгресу для того, щоби спробувати змінити баланс сил на свою користь.

Стрибки з трампліна

– Чи не головною інтригою міжсезоння у стрибках стало питання нового головного тренера збірної Німеччини. Попри чутки про Хайнца Куттіна, Александера Штокля та Гржегоржа Собчика, у підсумку Німецький лижний союз зупинився на кандидатурі асистента Штефана Хорнгахера, Андреаса Міттера. Для австрійського фахівця це буде вже не перший досвід самостійної тренерської роботи на елітному рівні: в 2017 – 2019 роках він без особливих успіхів очолював збірну Фінляндії, і саме після відходу зі стану Суомі разом із Хорнгахером опинився у структурі німецьких стрибків.

Андреас Міттер Skijumping.pl

– Ще однією інтригою міжсезоння були вибори президента Польського лижного союзу. Тривалий час усе виглядало як протистояння двох легенд – колишнього голови організації Аполоніуша Тайнера проти його багаторічного підопічного та чинного голови організації, Адама Малиша. Проте зрештою Малиш зняв свою кандидатуру, і Тайнер повернувся на посаду на безальтернативній основі.

– Через вибори нового президента тривалий час у підвішеному стані було повернення у структуру Польського лижного союзу Штефана Хорнгахера: ініціатором його камбеку був Малиш, у ой час як Тайнер сумнівався в доцільності такого кроку. Попри те, що Адам свою кандидатуру зняв, Хорнгахер таки повернувся в Польщу: він стан координатором тренерів збірних усіх вікових категорій.

– Талановитий німецький стрибун Юстін Ліссо оголосив про завершення кар'єри. Він так і не знайшов у собі сил повернутися після трьох поспіль розривів хрестоподібних зв'язок коліна.

Юстін Ліссо Skijumping.pl

– У віці 27 років завершив кар'єру австрійський стрибун Клеменс Ляйтнер, якому було важко витримувати конкуренцію за місце в складі збірної Австрії. Окрім цього, пішов на пенсію Штефан Райнер.

– Після звільнення Ігоря Медведа новим головним тренером збірної Фінляндії призначено Лаурі Хаколу. Раніше він уже очолював команду в 2019-2020 і 2023-2024 роках.

– Легендарний Сімон Амманн ухвалив рішення залишитися в спорті ще на рік.

– З нового сезону в Кубку світу з'явиться молодіжний залік для стрибунів віком до 23 років. Його лідер носитиме зелений біб.

– Збірна Австрії продовжила контракт із головним тренером Андреасом Відхьольцлем на ще один олімпійський цикл – до 2030 року.

Андреас Відхьольцль Skijumping.pl

– Директор Кубку світу Сандро Пертіле обіцяє серйозні зміни в проведенні змагань у зв'язку з тим, що календар жіночого Кубку світу буде все більше співпадати з чоловічим. На спільних вікендах планують перейти до формату, коли п'ятнична кваліфікація формує стартлист на обидва особистих турніри одразу – і суботній, і недільний.

Також зміниться принцип формування стартового протоколу. Порядок старту в суботньому турнірі буде базуватися не на загальному заліку Кубку світу, а на результатах кваліфікації. В недільному особистому турніру стартуватимуть у зворотному порядку до результатів суботнього.

Наразі планується, що такі реформи стосуватимуться лише тих вікендів, які будуть спільними для чоловіків і жінок, та виключатимуть ті, в яких будуть заплановані командні турніри. Таким чином, реформи зачеплять 4 – 6 етапів на сезон.

– Поляк Кацпер Юрошек, який тривалий час вважався не менш перспективним, ніж його тезко Томасяк, вирішив поставити свою кар'єру на паузу. Сам він поясним рішення бажанням вирішити свої психологічні та фінансові проблеми.

Кацпер Юрошек Skijumping.pl

– Гржегорж Собчик, кандидатура якого розглядалася на посаду головного тренера збірної Німеччини, продовжить роботу зі збірною Болгарії, себто з Владіміром Зографскі.

– Норіакі Касаї планує продовжувати кар'єру, проте бореться з надлишковою вагою: 54-річний суперветеран зізнався, що схуднути з віком стає дедалі важче.

– Лідер збірної Естонії Артті Айгро завершив свою співпрацю зі збірною Норвегії та відтепер тренуватиметься з командою США.

– Давід Їрутек покинув посаду наставника збірної Італії. Він увійде у тренерський штаб Васі Байца у збірній Словаччини.

– Із організацією Турне чотирьох трамплінів-2026/27 (яке, нагадаємо, має стати першим у історії спільним для чоловіків і жінок) наприкінці квітня виникли проблеми. Вони стосувалися другого етапу в Гарміш-Партенкірхені.

Skijumping.pl

Щороку місцеві організатори отримують від Німецького лижного союзу (DSV) семизначну суму за організацію легендарних Новорічних стрибків. Проте ця сума практично не зростала протягом останніх 20 років, і цього року Гарміш вимагав збільшення виплат одразу на 30%.

DSV не погоджувалася з такими вимогами, і існувала ймовірність того, що другий етап Турне у Гарміші не відбудеться. Розглядалися варіанти з двома поспіль етапами в Оберстдорфі або перенесення другого етапу в Клінгенталь. Такий хід подій став би серйозним ударом для Турне, проте сторонам таки вдалося знайти компроміс, фінансові деталі якого не розголошуються.

Гірські лижі

– Попри доволі слабкий за своїми мірками сезон та бажання перекроїти свою підготовку, Соф'я Годжа заявила, що не збирається відмовлятися від виступів у гіганті.

Соф'я Годжа Getty Images

– Ліндсі Вонн увійшла до складу збірної США на сезон-2026/27. Поки що це не означає, що ми побачимо легендарну американку в гонках, проте сама вона про завершення кар'єри досі не оголосила та хоче як мінімум провести ще одну прощальну гонку. А то і повноцінно повернутися в спорт після жахливого падіння на Олімпіаді.

– Хенрік Крістофферсен ухвалив рішення завершити 4-річну співпрацю з виробником лиж Van Deer. Протягом усього цього періоду зірковий норвежець скаржився на те, що не може звикнути до нових матеріалів і підібрати до них оптимальні налаштування.

Натомість, компанія Марселя Хіршера вийшла і на ринок жіночих гірських лиж. Першим підписанням Van Deer стала Пола Мольцан.

Марсель Хіршер vandeer-redbull-sports.com

– Марта Бассіно, яка пропустила весь минулий сезон через перелом тибіального плато лівого коліна, ще наприкінці березня повернулася до тренувань на лижах.

– У віці 28 років завершив кар'єру канадець Райлі Сегер. Пішов на пенсію і 34-річний американський швидкісник Джаред Голдберг, а також німці Антон Треммель та Себастьян Хольцманн. Не побачимо ми у наступному сезоні й австрійця Даніеля Данкльмаєра та канадця Бродеріка Томпсона.

– Зірка Кубку Європи Сандро Цурбрюгг порвав хрестоподібну зв'язку коліна під час чемпіонату Швейцарії. Дуже образлива травма, враховуючи, що він мав персональну квоту на всі гіганти Кубку світу в наступному сезоні.

– Партнер Цурбрюгга по команді Марк Роша вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці. Також пішов на пенсію 27-річний Лівіо Сімоне. А ось Рамон Ценхойзерн, попри виключення зі складу збірної Швейцарії, вирішив продовжувати кар'єру.

– Домінік Паріс підтвердив, що залишиться в спорті ще щонайменше на один сезон. Зірковий італієць зізнався, що успішне завершення минулого сезону дало йому нову мотивацію продовжувати.

Домінік Паріс Getty Images

– Алексі Монне під час супергіганту на чемпіонаті Швейцарії у квітні зламав зап'ястя та переніс операцію. Відновлення займе 2 місяці, тому на щастя, підготовка до нового сезону не під загрозою.

– Після невдалого сезону Естер Ледецька ухвалила рішення припинити співпрацю зі своїми особистими тренерами – Томасом Банком і Францом Гаспером. Вони складали її тренувальну команду понад 10 років.

– Наприкінці квітня Александер Стеен Ольсен повернувся до тренувань після 6-місячної перерви, пов'язаної з операцією на коліні, яку довелося робити в розпал олімпійського сезону.

Александер Стеен Ольсен instagram.com/sweetprotection

– FIS вирішила відмовитися від системи вайлд-кардів, що ставить під великі сумніви повернення у великий спорт Марселя Хіршера.

– Оголосила про завершення кар'єри відома австрійська швидкісниця Мір'ям Пухнер.

– Марина Гонсєніца-Даніель після свого розриву хрестоподібних зв'язок коліна змогла уникнути операції та вже на початку червня повернулася до тренувань на лижах.

– Одна із найвідоміших пар гірськолижного спорту, Лука Де Аліпрандіні та Мішель Гізін, 20 червня одружилися.

Лижні гонки

– Норвезький лижних Ховард Мосебю вирішив завершити кар'єру в віці 26 років. У ті рідкісні випадки, коли він таки виступав на Кубку світу, результати його були непоганими: наприклад, 4 місце в Гомсі та 7-ме у Холменколлені у минулому сезоні. Проте надто вже важкою є сама боротьба за потрапляння до складу збірної Норвегії.

Ховард Мосебю NTB

– Генеральний менеджер збірної Швеції Андерс Бістрьом, роботою якого висловлювали невдоволення практично всі лідери жіночої команди, звільнений зі своєї посади. Покинув посаду і головний тренер жіночої збірної, Стефан Томсон.

– Жіночу збірну Швеції очолив Егіл Крістіансен. До цього він 10 років входив у тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону, а в 2006 – 2016 роках працював із жіночою збірною Норвегії з лижних гонок. Його асистентами стануть Іда Інгемарсдоттер і Йохан Гранат. Окрім цього, Крістіансен стане особистим тренером Едвіна Ангера.

– Йонна Сундлінг і Альвар Мюльбак відмовилися від місць у збірній Швеції на наступний сезон. І якщо рішення Мюльбака, який регулярно виступає на Ski Classics, цього і слід було чекати, то рішення Сундлінг перейти на самопідготовку здивувало: до цього вона 12 років працювала з тренерами збірної.

Альвар Мюльбак Instagram

– Оскар Свенссон та Маркус Грате не увійшли до складу збірної Швеції на підготовку до наступного сезону і тепер шукають спонсорів для того, щоби продовжити кар'єру.

– Дворазова чемпіонка світу-2022 серед юніорів Марія Хартц Меллінг, найімовірніше, завершить кар'єру в віці 22 років. Річ у тім, що уже кілька років вона має проблеми з серцевим ритмом.

– Пішов на пенсію відомий спринтер Сіндре Бьорнстад Скар. Натомість, Фінн Хоген Крог, найімовірніше, залишиться в спорті ще щонайменше на один сезон, як і Еміль Іверсен.

А ось легендарна Хейді Венг уже оголосила, що сезон-2026/27 стане прощальним у її кар'єрі. При цьому, ветеранка планує повністю зосередитися на підготовці до чемпіонату світу-2027 у Фалуні та пропускати значну кількість етапів Кубку світу. Її партнерка по команди Сільє Теодорсен вирішила завершити кар'єру негайно.

Хейді Венг Getty Images

– Завершив кар'єру французький дистанційник Клеман Парісс. Втім, після того, як розкрився талант Матеса Деложа, ця втрата для збірної Франції не буде критичною.

– Багаторічна лідерка збірної Фінляндії Кріста Пармакоскі після завершення кар'єри не залишиться поза спортом. Вона стала особистою тренеркою Тії Олкконен.

– Фріда Карлссон заявила про те, що у наступному сезоні (який, нагадаємо, може стати останнім у її кар'єрі) вона планує поборотися за загальний залік Кубку світу, а в своїй підготовці зробить акцент на спринті.

Відверто кажучи, важко повірити в те, що в сезон домашнього чемпіонату світу в Фалуні Карлссон зробить ставку на Кубок світу – не залежно від того, чи дійсно цей сезон стане для неї прощальним.

Фріда Карлссон Getty Images

– Збірна Норвегії несподівано звільнила свого тренера спринтерів Арільда Монсена. Він працював із командою протягом останніх 13 років.

– Покине свою посаду і один із тренерів жіночої команди, Пол Гуннар Міккельспласс: він не продовжив свій контракт. Оскільки він був ще й особистим тренером Терези Йохауг, таке рішення фахівця повинне остаточно підвести риску під чутками про ще одне повернення легендарної норвежки у великий спорт.

Натомість, більше уваги роботі в тренерському штабі збірної Норвегії приділятиме Маріт Бьорген: її зайнятість зросте з 50% до 100.

– Йоханнес Клебо заявив, що намагається переконати свого друга Еміля Іверсена не завершувати кар'єру. Також у тренувальну команду Клебо увійшов його експартнер по команді Пол Трьоан Ауне, який завершив кар'єру в 2023 році. Він частково розвантажить батька Клебо Хокона та дозволить тому повністю зосередитися на комерційному супроводі чемпіона.

Йоханнес Клебо Getty Images

– Один із лідерів збірної Німеччини, Лаура Гіммлер, у квітні перенесла операцію на коліні. Біль мучив її протягом усього олімпійського сезону.

– Одне із відкриттів минулого сезону, Маттіс Стенсхаген, перейшов із самопідготовки до роботи зі збірною Норвегії. Невідомо, що стало причиною такого рішення – ультиматум Норвезького лижного союзу щодо того, що всі члени збірної повинні тренуватися з командою чи той факт, що особистий тренер Стенсхагена, Торстейн Дагестад, очолив збірну Німеччини.

– Сестри Лотта та Тіріль Венг не увійшли до складу збірної Норвегії на сезон-2026/27.

– Про завершення кар'єри оголосила Розі Бреннан. Таким чином, жіноча збірна США за одне міжсезоння втратила обох своїх багаторічних лідерів. Утім, зважаючи на результати Бреннан у минулому сезоні, її відсутність серйозною проблемою вже не буде.

– Бен Огден у травні переніс операцію на меніску та пропустить частину підготовки до зимового сезону.

– У Руці проводиться певне перепрофілювання класичної траси Кубку світу, в результаті якого вона стане складнішою за рельєфом. Сумарний набір висоти на одне коло дистанції збільшиться на 13 метрів.

– Іво Нісканен відмовився від самопідготовки та повернувся до тренувань зі збірною Фінляндії.

Іво Нісканен instagram.com/iivoniskanen

– Йохан Хагстрьом оголосив про завершення кар'єри у віці 34 років. Також вирішив піти на пенсію Франческо Де Фабіані, який наприкінці минулого десятиріччя вважався потенційною зіркою лижних гонок, проте у вирішальний момент зробив не крок вперед, а декілька дуже помітних кроків назад.

– Крістін Шістад припинила співпрацю з особистим тренером Лаге Соф'єнлундом. Вона і надалі тренуватиметься окремо від збірної Норвегії, тепер – під керівництвом Пера Оли Гасманна, який стоїть за останніми успіхами вундеркінда Ларса Хеггена. Гасманн уже працював із Шістад на юніорському рівні.

– Харальд Остберг Амундсен відчуває перманентні проблеми з диханням. За його словами, почалися вони ще під час Тур де Скі. Командні лікарі шукають способи вирішити проблеми, яка суттєво сковує можливості зіркового гонщика.

Харальд Остберг Амундсен Getty Images

– FIS затвердила певні зміни в правила лижних гонок, основний лейтмотив яких – лібералізація та менш суворі покарання. Наприклад, у дистанційних видах програми порушення правил в контактній боротьбі відтепер не обов'язково каратиметься дискваліфікацією.

На розгляд суддів може бути застосоване м'якіше покарання у вигляді релегації: один і той же час на фініші, що і у жертви некоректних дій, і місце у фінішному протоколі одразу за жертвою плюс жовта картка. Зміни не стосуються командних видів (естафета та командний спринт) і особистого спринта.

Також були внесені зміни у процедуру зміни лиж по ходу марафонів. Відтепер змінювати лижі можна не лише одного разу, а хоч при кожному заході на стадіон. Але при цьому зміни можливі лише між 2 парами лиж: тією, на якій спортсмен стартував, і тією, яка знаходиться у боксах. І будь-яка робота сервісменів із парою лиж у боксах під час гонки заборонена.

Також при заході в бокси тепер дозволили mind games: спортсмени мають право заїхати у бокси, проте пройти їх без заміни лиж, для того, щоби збити з пантелику лижників, які намагаються просто копіювати тактику суперників.

– А тим часом, Кубок світу з лижних гонок може зіткнутися із серйозними фінансовими труднощами: мережа супермаркетів Coop, яка була титульним спонсором турніру з 2018 року, вирішила не продовжувати співпрацю. Головною причиною було названо роздробленість трансляцій Кубку світу на скандинавському ринку між трьома телеканалами, що, на думку менеджерів Coop, негативно впливає на динаміку приросту аудиторії. Щорічно Coop давав Кубку світу з лижних гонок по 2 мільйони євро, і тепер FIS необхідно шукати нового спонсора, щоби залатати цю дірку в бюджеті.

– У середині червня талановита француженка Флора Дольсі провернулася до тренувань зі збірною Франції. Вона пропустила весь минулий сезон через аварію на параплані 8 місяців тому.

Двоборство

– Один із лідерів збірної Франції Лоран Мюлеталер оголосив про завершення кар'єри.

– Після сезону домашньої Олімпіади 33-річний Самуель Коста повторно завершив свою кар'єру.

– Лідер збірної Естонії Крістьян Ільвес переїхав із Тронхейма у Ліллехаммер для того, щоби більш тісно співпрацювати з Ярлом Магнусом Ріібером.

– Теренс Вебер у першій половині квітня переніс операцію на стегні та розпочне підготовку до нового сезону із запізненням.

Йоханнес Лампартер Getty Images

– Йоханнес Лампартер заявив, що цілком уявляє себе в спорті протягом наступних 10 років, якщо двоборству вдасться залишитися в олімпійській програмі.

Що стосується долі двоборства в олімпійській програмі, то тут надійшли негативні новини. Стало відомо, що Мерібель виключили з числа локацій, у якій проводитимуться змагання Оліімпіади-2030 у французьких Альпах.

Таким чином, якщо двоборство залишиться у програмі Ігор, то змагання з лижних гонок доведеться проводити у Ла Клюза, аж у 100 км від трамплінного комплексу в Куршевелі. І такі логістичні труднощі можуть стати ще одним аргументом на користь виключення двоборства з олімпійської програми.

– Легендарний Йоханнес Ридцек увійшов у тренерський штаб збірної Німеччини. Він відповідатиме за гоночну підготовку як чоловічої, так і жіночої команд.