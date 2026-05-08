Зірковий гірськолижник розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Відомий італійський гірськолижник Домінік Паріс заявив, що планує виступати у сезоні-2026/27 та допускає, що наступна зимова кампанія не стане останньою в його кар'єрі.

Слова 37-річного ветерана наводить NeveItalia.

"У мене був час подумати, і я вирішив спробувати добратися до кінця наступного сезону. Після того я знову оцінюватиму своє майбутнє", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, на домашній Олімпіаді-2026 Паріс завоював бронзу в швидкісному спуску. Наприкінці сезону він виграв швидкісний спуск і супергігант у норвезькому Квітф'єллі.

На Кубку світу Паріс виступає з сезону-2009/10. Сумарно він здобув 26 перемог на Кубку світу, 20 із яких – у швидкісному спуску. За кількістю перемог у даунліххі він посідає друге місце в історії, поступаючись лише легендарному австрійцеві Францу Кламмеру (25).