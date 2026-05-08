Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Зірковий гірськолижник розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Олег Дідух — 8 травня 2026, 14:21
Зірковий гірськолижник розповів, скільки ще триватиме його кар’єра
Домінік Паріс
Getty Images

Відомий італійський гірськолижник Домінік Паріс заявив, що планує виступати у сезоні-2026/27 та допускає, що наступна зимова кампанія не стане останньою в його кар'єрі.

Слова 37-річного ветерана наводить NeveItalia.

"У мене був час подумати, і я вирішив спробувати добратися до кінця наступного сезону. Після того я знову оцінюватиму своє майбутнє", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, на домашній Олімпіаді-2026 Паріс завоював бронзу в швидкісному спуску. Наприкінці сезону він виграв швидкісний спуск і супергігант у норвезькому Квітф'єллі.

На Кубку світу Паріс виступає з сезону-2009/10. Сумарно він здобув 26 перемог на Кубку світу, 20 із яких – у швидкісному спуску. За кількістю перемог у даунліххі він посідає друге місце в історії, поступаючись лише легендарному австрійцеві Францу Кламмеру (25).

Кубок світу з гірських лиж Домінік Паріс

Домінік Паріс

Зірковий гірськолижник розповів, чи продовжить кар’єру
Гірські лижі. Паріс оформив переможний дубль у Квітф’єллі
Гірські лижі. Паріс виграв швидкісний спуск на фіналі сезону
Гірські лижі. Фон Алльмен виграв швидкісний спуск у Кранс Монтані
Зіркові італійки травмовані, повернення Кілде та Влхової. Прев’ю Кубку світу з гірських лиж

Останні новини