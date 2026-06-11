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Обрано нового президента Міжнародної лижної федерації

Олег Дідух — 11 червня 2026, 13:03
Обрано нового президента Міжнародної лижної федерації
Александер Оспельт
Keystone

Представник Літхенштейну Александер Оспельт був обраним новим президентом Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).

Про це повідомляє пресслужба FIS.

Вибори відбулися під час 57-го Конгресу FIS у Белграді. Оспельт з мінімальною перевагою випередив чинного президента FIS, Йохана Еліаша: 65 голосів проти 64.

Еліаш очолював FIS з 2021 року. Він робив ставку на співпрацю з малими та екзотичними державами-членами FIS та часто конфліктував із провідними членами організації – Німеччиною, Австрією, Швейцарією та скандинавськими країнами.

Зокрема, Еліаш протиснув рішення про створення єдиного телепулу на Кубки світу FIS, хоча ключові країни-члени лижної федерації хотіли й надалі продавати свої телеправа окремо.

Також Еліаш був прихильником повернення Росії до міжнародних змагань, проти чого виступали Норвегія та Швеція.

Оспельт, у свою чергу, робить ставку на більш тісну співпрацю з ключовими державами-членами FIS.

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