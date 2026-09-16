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Зіркова гірськолижниця пропустить старт Кубку світу-2026/27

Олег Дідух — 16 вересня 2026, 13:52
Зіркова гірськолижниця пропустить старт Кубку світу-2026/27
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Зіркова італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне пропустить стартовий етап Кубку світу сезону-2026/27 у австрійському Зольдені.

Про це повідомляє Le Dauphine.

Попри завоювання двох золотих медалей на домашній Олімпіаді-2026, після Ігор до Бріньоне повернувся біль у коліні, яке вона травмувала навесні минулого року. Це змусило її достроково завершити минулий сезон. Згодом 36-річний спортсменці довелося робити ще одну операцію на коліні.

Федеріка не каталася на лижах з кінця липня та не поїхала на передсезонний збір національної команди Італії в Ушуайї (Аргентина).

Бріньоне ухвалила рішення пропустити стартовий етап у Зольдені (24 жовтня). Вона планує розпочати свій сезон 28 листопада на етапі Кубку світу в американському Кіллінгтоні.

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