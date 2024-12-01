Важке падіння замість 100-ї перемоги: що сталося з Шиффрін
Світова рекордсменка гірськолижного спорту Мікаела Шиффрін важким падінням перервала другу спробу гігантського слалому в рідному для неї Кіллінгтоні, і не зможе виступити сьогодні у своєму улюбленому слаломі, де здобула 62 перемоги на етапах Кубку світу.
Домінантна перша спроба
Перша спроба у суботньому слаломі-гіганті була повністю за Шиффрін: вона майже ідеально пройшла трасу, забезпечивши собі лідерство у 0,32 секунди над найближчою переслідувачкою – Сарою Гектор зі Швеції.
Під час обох спусків крута крижана траса та вітер були викликом для кожної зі спортсменок. У першій спробі не змогли доїхати до фінішу одразу 14 учасниць, зокрема Еліс Робінсон з Нової Зеландії та Юлія Шайб з Австрії, які посіли друге та третє місця на першому етапі цьогорічного сезону Кубку світу в Зельдені, де жінки також змагалися на трасі слалому-гіганту. У другій спробі зійшла з траси й переможниця того етапу – Федеріка Бріньйоне.
А от одна із майстринь цієї дисципліни – Сара Гектор дуже впевнено пройшла й другу спробу, поставивши перед Мікаелою непросте завдання – втриматися на першій позиції за підсумками обох спусків.
Впевнений старт та несподіваний зліт з траси
Шиффрін стартувала у другій спробі доволі впевнено й намагалася на швидкості проходити віражі. Водночас здалося, що Мікаела намагається бути обережною, обходячи древка: її перевага над Гектор потрохи зменшувалася, але "зелений колір" лідерства над опоненткою все ще визначав її проміжний результат – 0,17 секунди швидше за Гектор.
Однак під час проходження найкрутішої ділянки американка раптом злетіла з траси, і, на швидкості збивши двоє воріт, в’їхала у сітку безпеки, вдарившись у неї ногою. Падіння виглядало доволі моторошно, з усього було видно, що воно важке: Мікаела не піднялася одразу, продовжуючи лежати на снігу. У прямій трансляції навіть не показали повтору її падіння.
Оцінка стану Шиффрін
Пізніше з’явилася інформація, що Шиффрін звезли униз на рятувальних санях: домашня публіка підтримала її оплесками. Офіційний акаунт збірної США з гірських лиж та сноубордингу "US Ski & Snowboard Team" у Твіттері повідомив, що стан Мікаели проходить оцінку, але втішив фанів тим фактом, що Міка запитала після падіння про її проміжний час у спробі.
Відео з лікарняного ліжка
За кілька годин сама Мікаела Шиффрін записала відео, лежачи у лікарняному ліжку, поки медики виконували якісь процедури. Вона спочатку заспокоїла усіх, мовляв, нічого страшного не сталося, й вибачилася за те, що усіх налякала своїм падінням, показала садні з лівого боку й повідомила, що у неділю точно не вийде на старт слалому, бо все ж потребує невеликого відновлення:
"Привіт, Друзі! Наразі, не надто багато причин для занепокоєння. Я просто не можу рухатися. У мене досить "хороші" садні й мене щось коле під пальцями, тож я просто не можу рухатися. Вибачте, що налякала усіх, і здається, що всі скани наразі чіткі й не показують ушкоджень. Тож дякую усім за підтримку та турботу. Вітаю переможців і моїх напарниць з команди з неймовірним виступом – Елізабет (Бокок – О.Г.) з першими очками на Кубку світу, а Полу(Мольцан – О.Г.) й Ніну (О’Браєн – О.Г.) з найкращими результатами у карʼєрі. Дуже рада за вас, гайз! Люблю вас!".
Відтак магічні "100" наразі відкладаються, але головне – це здоровʼя, тож побажаймо чемпіонці швидшого відновлення й повернення ще сильнішою!
Підтримка Сари Гектор
Тим часом Сара Гектор після перемоги у принциповій дуелі не забула про слова підтримки на адресу своєї колеги:
"Звісно, дуже сумно бачити це важке падіння Мікаели після того, як вона так добре йшла по трасі. Це розбиває серце мені та всім іншим, — сказала Сара після перемоги, – але вона – найсильніша гірськолижниця в історії, тому вона повернеться".
Переможці етапу
Для Гектор, яка спеціалізується на слаломі-гіганті, цей тріумф став прем’єрним у новому сезоні. Подіум у Кіллінгтоні – перший у змаганні 2024/2025 років й для хорватки Зрінки Лютич (загалом – п’ятий п’єдестал КС у кар’єрі). А от швейцарка Каміл Раст, котра тиждень тому, у слаломі, вперше у кар’єрі потрапила "у призи" Кубку світу, сходить на бронзову сходинку вже другу гонку поспіль.
Етап Кубку світу з гірських лиж, Кіллінгтон (США)
Слалом-гігант (жінки):
- Сара Гектор (Швеція) – 1:53,08
- Зрінка Лютич (Хорватія) +0,54
- Каміл Раст (Швейцарія) +1,05
Олександр Гливинський, для Чемпіона
Відповідальний редактор – Микола Дендак