Важке падіння замість 100-ї перемоги: що сталося з Шиффрін

Світова рекордсменка гірськолижного спорту Мікаела Шиффрін важким падінням перервала другу спробу гігантського слалому в рідному для неї Кіллінгтоні, і не зможе виступити сьогодні у своєму улюбленому слаломі, де здобула 62 перемоги на етапах Кубку світу.

Домінантна перша спроба

Перша спроба у суботньому слаломі-гіганті була повністю за Шиффрін: вона майже ідеально пройшла трасу, забезпечивши собі лідерство у 0,32 секунди над найближчою переслідувачкою – Сарою Гектор зі Швеції.

Під час обох спусків крута крижана траса та вітер були викликом для кожної зі спортсменок. У першій спробі не змогли доїхати до фінішу одразу 14 учасниць, зокрема Еліс Робінсон з Нової Зеландії та Юлія Шайб з Австрії, які посіли друге та третє місця на першому етапі цьогорічного сезону Кубку світу в Зельдені, де жінки також змагалися на трасі слалому-гіганту. У другій спробі зійшла з траси й переможниця того етапу – Федеріка Бріньйоне.

А от одна із майстринь цієї дисципліни – Сара Гектор дуже впевнено пройшла й другу спробу, поставивши перед Мікаелою непросте завдання – втриматися на першій позиції за підсумками обох спусків.

Впевнений старт та несподіваний зліт з траси

Шиффрін стартувала у другій спробі доволі впевнено й намагалася на швидкості проходити віражі. Водночас здалося, що Мікаела намагається бути обережною, обходячи древка: її перевага над Гектор потрохи зменшувалася, але "зелений колір" лідерства над опоненткою все ще визначав її проміжний результат – 0,17 секунди швидше за Гектор.

Однак під час проходження найкрутішої ділянки американка раптом злетіла з траси, і, на швидкості збивши двоє воріт, в’їхала у сітку безпеки, вдарившись у неї ногою. Падіння виглядало доволі моторошно, з усього було видно, що воно важке: Мікаела не піднялася одразу, продовжуючи лежати на снігу. У прямій трансляції навіть не показали повтору її падіння.

Оцінка стану Шиффрін

Пізніше з’явилася інформація, що Шиффрін звезли униз на рятувальних санях: домашня публіка підтримала її оплесками. Офіційний акаунт збірної США з гірських лиж та сноубордингу "US Ski & Snowboard Team" у Твіттері повідомив, що стан Мікаели проходить оцінку, але втішив фанів тим фактом, що Міка запитала після падіння про її проміжний час у спробі.

Відео з лікарняного ліжка

За кілька годин сама Мікаела Шиффрін записала відео, лежачи у лікарняному ліжку, поки медики виконували якісь процедури. Вона спочатку заспокоїла усіх, мовляв, нічого страшного не сталося, й вибачилася за те, що усіх налякала своїм падінням, показала садні з лівого боку й повідомила, що у неділю точно не вийде на старт слалому, бо все ж потребує невеликого відновлення:

"Привіт, Друзі! Наразі, не надто багато причин для занепокоєння. Я просто не можу рухатися. У мене досить "хороші" садні й мене щось коле під пальцями, тож я просто не можу рухатися. Вибачте, що налякала усіх, і здається, що всі скани наразі чіткі й не показують ушкоджень. Тож дякую усім за підтримку та турботу. Вітаю переможців і моїх напарниць з команди з неймовірним виступом – Елізабет (Бокок – О.Г.) з першими очками на Кубку світу, а Полу(Мольцан – О.Г.) й Ніну (О’Браєн – О.Г.) з найкращими результатами у карʼєрі. Дуже рада за вас, гайз! Люблю вас!".

Quick update. Thank you for your cheers and support. Wishing the best of luck to my teammates tomorrow!! I’ll be cheering from the sidelines on this one.🙏❤️ pic.twitter.com/5siYwSFxMT — Mikaela Shiffrin ⛷️ (@MikaelaShiffrin) November 30, 2024

Відтак магічні "100" наразі відкладаються, але головне – це здоровʼя, тож побажаймо чемпіонці швидшого відновлення й повернення ще сильнішою!

Підтримка Сари Гектор

Тим часом Сара Гектор після перемоги у принциповій дуелі не забула про слова підтримки на адресу своєї колеги:

"Звісно, дуже сумно бачити це важке падіння Мікаели після того, як вона так добре йшла по трасі. Це розбиває серце мені та всім іншим, — сказала Сара після перемоги, – але вона – найсильніша гірськолижниця в історії, тому вона повернеться".

Переможці етапу

Для Гектор, яка спеціалізується на слаломі-гіганті, цей тріумф став прем’єрним у новому сезоні. Подіум у Кіллінгтоні – перший у змаганні 2024/2025 років й для хорватки Зрінки Лютич (загалом – п’ятий п’єдестал КС у кар’єрі). А от швейцарка Каміл Раст, котра тиждень тому, у слаломі, вперше у кар’єрі потрапила "у призи" Кубку світу, сходить на бронзову сходинку вже другу гонку поспіль.

Етап Кубку світу з гірських лиж, Кіллінгтон (США)

Слалом-гігант (жінки):

Сара Гектор (Швеція) – 1:53,08 Зрінка Лютич (Хорватія) +0,54 Каміл Раст (Швейцарія) +1,05

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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