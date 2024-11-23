Вищий пілотаж: норвезький лижник видав класний стрибок після того, як його ледь не збили

Неординарній епізод трапився підчас кваліфікації до першого особистого старту Кубку світу-2024/25 зі стрибків з трампліна у норвезькому Ліллехаммері.

Господар змагань, Крістоффер Еріксен Сундал, зайняв позицію на стартовій лавці на горі розгону, проте в цей момент його раптово підбив рекламний щит, який організатори не закріпили належним чином після зміни довжини розгону.

Сундал не лише зумів зберегти рівновагу та уникнути падіння, але й виконав вдалий стрибок на 132 метри, який у підсумку приніс йому 12 місце в кваліфікації.

SURREALISTA 🤯



Kristoffer Eriksen Sundal se dispone a saltar, pero se topa con el cartel publicitario y acaba saltando antes de tiempo



Por suerte se posicionó bien y no sufrió ningún daño 😅 pic.twitter.com/02fIaXWzOk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 23, 2024

Згодом в основних змаганнях 23-річний норвежець став сьомим. Перемогу здобув німець П’юс Пашке, але українець Євген Марусяк посів сорокове місце. Інший представник України, Віталій Калініченко, не зумів пройти кваліфікацію.

Завтра, 24 листопада на етапі Кубку світу в Ліллехаммері відбудеться ще один особистий старт.