Хорватський футболіст зробив пересадку волосся у Туреччині: результат шокував мережу

Хорватський футболіст Антоніо Качунко вирішив використати літню паузу не лише для відпочинку та підготовки до нового сезону, а й для зміни власної зовнішності.

Гравець вирушив до Туреччини, яка є одним із популярних напрямків для медичних процедур, зокрема пересадки волосся.

Втім, результат процедури виявився далеким від очікувань футболіста. Після повернення Качунко постав перед камерами з помітними наслідками пересадки, а його зовнішність одразу привернула увагу користувачів соцмереж.

Особливо активно обговорювати зовнішній вигляд хорвата почали після того, як він дав нове клубне інтерв'ю для боснійської Габели. Кадри із футболістом швидко розлетілися соцмережами, а користувачі мережі почали жартувати з його нової зачіски.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії футболіст провалився у підтрибунне приміщення під час святкування скасованого голу.