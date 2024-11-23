Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Ліллехаммері

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до першого особистого старту Кубку світу сезону-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері. Він стрибнув на 122,5 метри та показав 37-й підсумковий результат. До основних змагань проходять 50 найкращих.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію не зумів. Він стрибнув усього на 85,5 метри і посів передостаннє, 64 місце. Ще чотири стрибуни отримали дискваліфікацію.

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Ян Хьорль, який випередив німця П’юса Пашке та господаря змагань, норвежця Маріуса Ліндвіка.

Результати кваліфікації:

Основні змагання розпочалися о 17:00 за Києвом. Раніше у жінок українки Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук не зуміли пройти кваліфікацію.

Вчора збірна України посіла 11 місце в міксті.