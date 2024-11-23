Стрибки з трампліна. Марусяк залишився без очків у першому особистому старті сезону

Український стрибун Євген Марусяк не здобув очків у першому особистому старті Кубку світу сезону-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері. Він посів 40 місце в першій спробі та не потрапив до фінального раунду. У ньому беруть участь 30 найкращих, кожен з яких набирає залікові бали.

Марусяк стрибнув на 121 метр і отримав сумарний бал 116,6. Він розділив 40 місце з фіном Антті Аалто.

Інший представник України, Віталій Калініченко, не зумів пройти кваліфікацію, показавши 64-й результат.

Першу спробу виграв чинний володар Кубка світу, австрієць Штефан Крафт. Він випередив партнера по команді, Даніеля Чофеніга, а також господаря змагань, норвежця Халвора Егнера Гранеруда.

Результати кваліфікації:

Раніше українки Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук не пройшли кваліфікацію до першого особистого старту сезону у жінок.