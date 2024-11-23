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Стрибки з трампліна. Марусяк залишився без очків у першому особистому старті сезону

Олег Дідух — 23 листопада 2024, 18:05
Стрибки з трампліна. Марусяк залишився без очків у першому особистому старті сезону
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк не здобув очків у першому особистому старті Кубку світу сезону-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері. Він посів 40 місце в першій спробі та не потрапив до фінального раунду. У ньому беруть участь 30 найкращих, кожен з яких набирає залікові бали.

Марусяк стрибнув на 121 метр і отримав сумарний бал 116,6. Він розділив 40 місце з фіном Антті Аалто.

Інший представник України, Віталій Калініченко, не зумів пройти кваліфікацію, показавши 64-й результат.

Першу спробу виграв чинний володар Кубка світу, австрієць Штефан Крафт. Він випередив партнера по команді, Даніеля Чофеніга, а також господаря змагань, норвежця Халвора Егнера Гранеруда.

Результати кваліфікації:

Раніше українки Жанна Глухова та Тетяна Пилипчук не пройшли кваліфікацію до першого особистого старту сезону у жінок.

Євген Марусяк Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Штефан Крафт

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Ліллехаммері
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