Росіянина відправили спати: китайський боєць жорстко нокаутував брата Хабіба на турнірі UFC

Китаєць Сун Ядун влаштував справжню сенсацію на турнірі UFC Fight Night 286 у Шанхаї, нокаутувавши росіянина Умара Нурмагомедова у другому раунді.

Бій у легшій вазі до 61,2 кг розпочався на користь представника Росії. Нурмагомедов активно працював у партері, вже в першому раунді провів тейкдаун та тривалий час контролював суперника на покритті.

Однак у другій п'ятихвилинці все змінилося. Умар знову спробував перевести поєдинок у партер, але цього разу Ядун чудово прочитав його намір та зупинив спробу тейкдауну.

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Бійці залишилися в стійці, де китаєць дочекався свого моменту. Коли Нурмагомедов пішов уперед, Сун Ядун зустрів його потужним аперкотом, який прийшовся в район вуха та миттєво вимкнув росіянина.

Умар впав на канвас, а Ядун одразу кинувся його добивати та встиг завдати ще кількох ударів, перш ніж рефері зупинив поєдинок.

Таким чином, Сун Ядун здобув одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі, зупинивши колишнього претендента на чемпіонський пояс UFC. Для китайця це був уже шостий головний бій турніру UFC і п'ята перемога в таких поєдинках.

Раніше повідомлялося, що чемпіон UFC у напівсередній вазі Іслам Махачев переміг ірландця Ієна Гері у головному бою турніру UFC 330 у Філадельфії та захистив свій титул у напівсередній вазі.