Світовий рекорд у волейболі: сет у матчі між Італією та Німеччиною тривав 89 хвилин

Якщо ви думали, що у волейболі неможливо побачити баскетбольні рахунки, то збірні Італії та Німеччини щойно довели протилежне, назавжди вписавши свої імена у світову історію.

Під час звичайнісінького на перший погляд товариського матчу ці дві топові команди влаштували справжній спортивний трилер, який змусив уболівальників та коментаторів хапатися за голову. Перша партія цього протистояння перетворилася на безкінечний марафон на витривалість і тривала неймовірні 89 хвилин.

За цей час на майданчику розгорнулася справжня гладіаторська битва нервів, за підсумками якої суперники розіграли колосальні 130 очок, а перемогу на цих надлюдських гойдалках буквально вигризла збірна Німеччини з космічним рахунком 66:64.

Цей результат безжально розтрощив попереднє історичне досягнення, яке не протрималося і двох місяців. Лише в червні волейбольний світ шоковано обговорював сет між Аргентиною та Польщею, який тривав 62 хвилини та завершився на позначці 50:48.

Найцікавіше в цій історії те, чим завершилася сама гра. Попри те, що збірна Німеччини віддала всі сили та емоції, щоб забрати цю історичну першу партію, загальний підсумок цього "марафону" виявився не на їхню користь.

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Збірна Італії обіграла таки суперника, завершивши цю епічну зустріч вольовою перемогою з рахунком 3:2.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу зазнала поразки від Сербії та не змогла пробитися у плейоф ЧЄ-2026.