Найдивніший автогол року: захисник Таїланду потужно розстріляв власні ворота, щоб не дати забити супернику

У світовому футболі ми бачили чимало курйозів, але те, що сталося у фіналі Кубку Азії між збірними Таїланду та В'єтнаму, претендує на звання головного епічного фейлу десятиліття. Захисник вирішив врятувати свою команду від голу суперника максимально абсурдним способом — забив його сам.

Йшла 90+3 хвилина надзвичайно напруженого фінального протистояння. Нападник збірної В'єтнаму вирвався на небезпечну ударну позицію і вже готувався святкувати взяття воріт. Проте в його плани несподівано втрутився тайський оборонець Ванчай Ярунгхан.

Замість того, щоб вибити м'яч у відчайдушному підкаті, винести його на кутовий чи банально сфолити, Ванчай прийняв шокуюче рішення. З усієї сили він завдав гарматного пострілу по власних воротах.

Удар виявився настільки потужним, ідеальним за точністю та несподіваним, що голкіпер збірної Таїланду навіть не ворухнувся. Воротар буквально перетворився на звичайного глядача на VIP-місці, спостерігаючи, як м'яч розриває сітку.

Гарматний автогол на 90+3 хвилині встановив нічийний рахунок у цій конкретній зустрічі (2:2). За сумою двох матчів В'єтнам здобув впевнену перемогу із загальним рахунком 4:2.

Раніше повідомлялося, що в Англії футболіст з-за спини хитро обікрав голкіпера та забив у порожні ворота.