Таке можливо тільки в Іспанії: арбітр похвалив вуса зірки Барселони перед матчем Ла Ліги

Кумедний епізод стався ще до стартового свистка матчу Барселона – Атлетік у першому турі Ла Ліги. Головний арбітр зустрічі Мігель Ортіс Аріас несподівано зробив комплімент капітану каталонців Рафіньї, звернувши увагу на його новий образ.

Під час традиційної передматчевої зустрічі капітанів бразилець разом з Іньякі Вільямсом підійшов до рефері для підкидання монетки та вибору сторони поля.

Однак замість звичної короткої процедури Ортіс Аріас вирішив зробити Рафіньї несподіваний комплімент.

"Мені подобаються твої вуса", – сказав арбітр бразильському футболісту.

Рафінья, схоже, не очікував почути таке від судді та дещо розгубився. Водночас у цьому компліменті є особливо кумедний момент: сам Ортіс Аріас також носить вуса. Тож арбітр фактично похвалив свого "колегу" за стильний атрибут зовнішності.

Вже безпосередньо на полі Рафінья також змусив говорити про себе. Барселона перемогла Атлетік з рахунком 2:0, а бразилець став одним із головних героїв зустрічі, відзначившись забитим голом.