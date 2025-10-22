Зірковий Клебо яскравою фразою підтримав недопуск росіян до міжнародних змагань

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів норвежець Йоганнес Клебо задоволений рішенням Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) продовжити усунення російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях.

У коментарі для TV2 він заявив, що представникам РФ не варто лізти в цей спорт, допоки триває військова агресія проти України.

" Я підтримую це рішення, і воно відповідає моїм поглядам та роздумам з цього питання. Поки Росія воює з Україною, їй не варто лізти до нашого спорту. Так, я вважаю, що FIS ухвалила правильне рішення", – сказав Клебо.

Йоганнес має послідовну позицію з цього питання, адже кілька тижнів тому був проти повернення росіян.

Раніше Клебо продовжив спонсорський контракт із мережею автозаправних станцій Uno-X Mobility.

Нагадаємо, рада FIS зібралася цього вівторка та проголосувала за те, щоб не сприяти участі спортсменів з Росії та Білорусі у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) у кваліфікаційних змаганнях FIS для зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Паралімпійських іграх.

Зазначимо, що представників цих країн відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.