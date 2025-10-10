Клебо: Російських спортсменів не слід допускати

Головна зірка сучасних лижних гонок, Йоханнес Клебо, вважає, шо російських лижників не слід допускати до міжнародних змагань, допоки триває війна в Україні.

Слова норвежця наводить SVT Sport.

"Моя думка з цього приводу не змінилася: ми повинні покласти край війні. Минуло вже три роки, але нічого не змінилося.

Я досі вважаю, що російських спортсменів не слід допускати, але в той же час сумую за нашими змаганнями і суперництвом з ними. Вони робили конкуренцію значно жорсткішою, а наш спорт – більш живим. Проте є принципи, від яких не можна відступати", – заявив Клебо.