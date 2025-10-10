Клебо: Російських спортсменів не слід допускати
Головна зірка сучасних лижних гонок, Йоханнес Клебо, вважає, шо російських лижників не слід допускати до міжнародних змагань, допоки триває війна в Україні.
Слова норвежця наводить SVT Sport.
"Моя думка з цього приводу не змінилася: ми повинні покласти край війні. Минуло вже три роки, але нічого не змінилося.
Я досі вважаю, що російських спортсменів не слід допускати, але в той же час сумую за нашими змаганнями і суперництвом з ними. Вони робили конкуренцію значно жорсткішою, а наш спорт – більш живим. Проте є принципи, від яких не можна відступати", – заявив Клебо.
Раніше таку ж думку висловила співвітчизниця Клебо, Тіріль Уднес Венг.
Нагадаємо, наприкінці вересня Міжнародна лижна федерація (FIS) не змогла дійти згоди та відклала рішення щодо допуску російських спортсменів на 21 жовтня поточного року.