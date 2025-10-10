Українська правда
Клебо: Російських спортсменів не слід допускати

Олег Дідух — 10 жовтня 2025, 13:24
Головна зірка сучасних лижних гонок, Йоханнес Клебо, вважає, шо російських лижників не слід допускати до міжнародних змагань, допоки триває війна в Україні.

Слова норвежця наводить SVT Sport.

"Моя думка з цього приводу не змінилася: ми повинні покласти край війні. Минуло вже три роки, але нічого не змінилося.

Я досі вважаю, що російських спортсменів не слід допускати, але в той же час сумую за нашими змаганнями і суперництвом з ними. Вони робили конкуренцію значно жорсткішою, а наш спорт – більш живим. Проте є принципи, від яких не можна відступати", – заявив Клебо.

Раніше таку ж думку висловила співвітчизниця Клебо, Тіріль Уднес Венг.

Нагадаємо, наприкінці вересня Міжнародна лижна федерація (FIS) не змогла дійти згоди та відклала рішення щодо допуску російських спортсменів на 21 жовтня поточного року.

Росія Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок

