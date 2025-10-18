5-разовий олімпійський чемпіон продовжив спонсорську угоду з мережею автозаправних станцій

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо продовжив спонсорський контракт із мережею автозаправних станцій Uno-X Mobility.

Про це пише видання VG.no.

Угода гарантує зірці лижного спорту не лише значну співпрацю, але й роботу в Reitan Group (норвезька компанія з роздрібної торгвівлі) після завершення його змагальної кар'єри.

Клебо та Uno-X співпрацюють з 2020 року. За цей час спортсмен отримав 25 млн норвезьких крон (близько 2,1 млн євро).

"Це довгострокова співпраця, заснована на цінностях, яка виходить набагато далі, ніж звичайна спонсорська угода. Йоганнес уособлює трудову етику, культуру перемоги та мислення, які ми хочемо зміцнювати в нашій компанії", – сказав Оле Роберт Рейтан, генеральний директор Uno-X Mobility.

Точна вартість нового контракту не розголошується. Клебо в майбутньому виступатиме в ролі амбасадора компанії.

Нагадаємо, Кубок світу з лижних гонок розпочнеться у Фінляндії етапом у Руці з 28 по 30 листопада. Раніше стало відомо, що Фінляндія не допустить росіян на етап, навіть якщо FIS вирішить повернути їх до змагань.

Клебо – один із найтитулованіших лижників у історії, він є 5-разовим олімпійським чемпіоном і 15-разовим чемпіоном світу.