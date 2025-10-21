Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду продовжила усунення російських та білоруських спортсменів

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2025, 20:37
Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду продовжила усунення російських та білоруських спортсменів
FIS

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях.

Про це йдеться на сайті федерації.

Рада FIS зібралася цього вівторка та проголосувала за те, щоб не сприяти участі спортсменів з Росії та Білорусі у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) у кваліфікаційних змаганнях FIS для зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Паралімпійських іграх.

Зазначимо, що представників цих країн відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше у фінській асоціації заявили, що виступають проти повернення росіян і вони все одно не зможуть поїхати на перший етап Кубку світу до міста Рука.

Нагадаємо, раніше норвезький лижник Гаральд Естберг Амундсен закликав не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

лижний спорт Олімпійські ігри 2026 Сноубординг

лижний спорт

Олімпійського чемпіона порівняли з Гітлером через його позицію щодо війни в Газі
Зіркова лижниця вперше прокоментувала порушення кримінальної справи проти 64-річного сталкера
Тещу не знаю: Седнєв відреагував на скандал навколо тендерів Міністерства спорту
Тендери для своїх: родичі чиновника Мінспорту Седнєва виграли держконтракти на 59 мільйонів
Італійка Вірер поповнила колекцію нагород перемогою на турнірі Trofeo 5 Nazioni

Останні новини