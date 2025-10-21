Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду продовжила усунення російських та білоруських спортсменів

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях.

Про це йдеться на сайті федерації.

Рада FIS зібралася цього вівторка та проголосувала за те, щоб не сприяти участі спортсменів з Росії та Білорусі у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) у кваліфікаційних змаганнях FIS для зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Паралімпійських іграх.

Зазначимо, що представників цих країн відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше у фінській асоціації заявили, що виступають проти повернення росіян і вони все одно не зможуть поїхати на перший етап Кубку світу до міста Рука.

Нагадаємо, раніше норвезький лижник Гаральд Естберг Амундсен закликав не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.