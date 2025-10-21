Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду продовжила усунення російських та білоруських спортсменів
Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) продовжила усунення російських та білоруських спортсменів від участі у змаганнях.
Про це йдеться на сайті федерації.
Рада FIS зібралася цього вівторка та проголосувала за те, щоб не сприяти участі спортсменів з Росії та Білорусі у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів (AIN) у кваліфікаційних змаганнях FIS для зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Паралімпійських іграх.
Зазначимо, що представників цих країн відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше у фінській асоціації заявили, що виступають проти повернення росіян і вони все одно не зможуть поїхати на перший етап Кубку світу до міста Рука.
Нагадаємо, раніше норвезький лижник Гаральд Естберг Амундсен закликав не допускати російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.