🥈 Українські лижні акробати стали віцечемпіонами світу в командних змаганнях

На чемпіонаті світу 2025 з фрістайлу та сноубордингу, що проходить у швейцарському Енгадіні, збірна України у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського здобула срібло у змішаних командних змаганнях.

У кваліфікації першою стрибала Брикіна, яка впала й отримала лише 60,16 бала. Окіпнюк покращив ситуацію, набравши 110,86, а Котовський додав ще 115,05. Загальна сума – 286,07 бала, що вивело Україну на 4 місце та у фінал.

У вирішальному раунді Брикіна отримала 57,96, Окіпнюк – 121,27. Котовський виконав складний трюк "Ураган" та здобув 133.12 бала. У підсумку – сумарні 312,35 бала, які принесли українцям срібні нагороди.

Зазначимо, що довгий час Україна йшла у заліку першою, але все ж таки поступилася команді США із загальною різницею у 32 бали.

Чемпіонат світу 2025. Лижна акробатика. Змішані командні змагання

1. 🥇 США – 344,63

2. 🥈 Україна – 312,55

3. 🥉 Швейцарія – 281,43

Для України це п'ята медаль в історії на чемпіонатів світу в лижній акробатиці та лише друга срібна.

Таким чином, наступного року українці виступлять у цій дисципліні на Олімпійських іграх 2026, що проходитимуть в Італії, у статусі чинних віцечемпіонів світу.

У суботу, 29 березня, на чемпіонаті світу 2025 відбудуться кваліфікації особистих змагань лижних акробатів. Наступного дня, 30 березня, турнір завершиться жіночим та чоловічим фіналами.

Нагадаємо, в лютому Котовський здобув особисте срібло на етапі Кубку світу в американському Дір-Веллі.