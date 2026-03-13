Фінал сезону в двоборстві, експериментальні марафони в Осло. Анонс лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 14 березня

17:40 – Холменколлен (Норвегія), HS 134, особистий турнір

Неділя, 15 березня

17:10 – Холменколлен (Норвегія), HS 134, особистий турнір

Кубок світу зі стрибків з трампліна, як і двоборці та лижники-гонщики, відправляється у Холменколлен. Цього року в Осло відбудеться рядовий етап Кубку світу, а не частина багатоденки Raw Air, яка припинила своє існування – в кращому випадку, тимчасово.

Не побачимо ми в Норвегії Яна Хьорля. Зірковий австрієць через проблеми зі спиною після Олімпіади пропустив домашній польотний етап у Бад Міттерндорфі. Після цього Хьорль виступив у Лахті, проте біль у спині, вочевидь, нікуди не дівся, і олімпійський чемпіон ухвалив рішення достроково завершити сезон.

Ян Хьорль Skijumping.pl

Також не побачимо ми в Норвегії Давіда Кубацкі, якого в четвер замінили у складі збірної Польщі на Александера Жніщоля. Причини такого рішення тренерського штабу поляків – особисті обставини. Щл приховується за цим формулюванням – не відомо.

Збірна Норвегії на домашній етап виставить національну групу. В суботу на старт вийдуть Оддвар Гуннерод, Сіндре Ульвен Йоргенсен, Робін Педерсен і Йорген Олівер Стрьом. У неділю одного з них замінить Адріан Тон Гундерсруд. До слова, Йорген Олівер Стрьом – молодший брат дворазової олімпійської чемпіонки Ігор-2026 у жіночих стрибках, Анни Одін Стрьом.

На тижні стало відомо, що Ігор Медвед таки покине посаду головного тренера збірної Фінляндії наприкінці сезону. Попри прекрасні результати команди протягом останніх тижнів, словенському фахівцеві не пробачили алкогольний скандал під час Олімпіади. Щойно зажевріла якась надія на відродження фінських стрибків – як одразу все може бути зруйновано.

Гірські лижі

Старти тижня:

П'ятниця, 13 березня

12:00 – Куршевель (Франція), швидкісний спуск, чоловіки

Субота, 14 березня

11:00/14:00 – Оре (Швеція), гігант, жінки

12:00 – Куршевель (Франція), супергігант, чоловіки

Неділя, 15 березня

10:30/13:30 – Оре (Швеція), слалом, жінки

11:45 – Куршевель (Франція), супергігант, чоловіки

У Кубках світу з гірських лиж наступила пора передостанніх етапів у сезоні. Чоловіки відправляються на швидкісний етап у Куршевелі, який цього року отримав незвично пізній часовий слот у календарі. Це уже створило певні проблеми: через важкі погодні умови одне з тренувань швидкісного спуску було скасоване.

Етап у Куршевелі пройде у розширеному форматі. До початково запланованих швидкісного спуску та супергіганту додали ще один старт у супергіганті, який заміняє скасовані змагання у німецькому Гарміш-Партенкірхені двотижневої давнини.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Ну а жінки відправляються на традиційний етап у шведському Оре. Він стане особливим для Мікаели Шиффрін. 11 березня виповнилося рівно 15 років із моменту дебюту американки на Кубку світу, який відбувся саме в Оре. Ну а суботній гігант у Оре стане для неї ювілейним, 300-м у кар'єрі стартом на Кубку світу.

Лижні гонки

Старти тижня:

Субота, 14 березня

11:00 – Холменколлен (Норвегія), марафон, 50 км, вільний стиль, чоловіки

11:45 – Холменколлен (Норвегія), марафон, 50 км, вільний стиль, жінки

У Кубку світу з лижних гонок у суботу відбудуться, напевно, найпрестижніші старти сезону – марафони в Холменколлені. Цього року вони відбудуться в новому, експериментальному форматі. Чоловіки відправляться на дистанцію об 11:00 за київським часом, жінки – об 11:45. Протягом трохи більш ніж години часу чоловіки та жінки знаходитимуться на дистанції одночасно. Організатори запевняють, що розрахували все таким чином, щоби прямих перетинань між представниками різних статей на колі дистанцією 8,3 км не було.

Задумка зрозуміла: зробити відведений ефірний час більш насиченим на події. Проте потенційних недоліків більш ніж достатньо. Жіночі марафони традиційно більш селективні, і вирішальні події там часто розгортаються доволі рано. Тому цілком імовірна ситуація, за якої вирішальні атаки у жінок і заключні кілометри чоловічої гонки відбуватимуться одночасно, і телеоператори просто не зможуть охопити все та одразу.

Skijumping.pl

На старті марафону ми не побачимо двох лідерів збірної Швеції – Вільяма Поромя та Калле Халварссона, які ухвалили рішення достроково завершити сезон. Не виступить вдома і Еміл Іверсен, щоправда, його пропуск пов'язаний із бажанням краще підготуватися до фіналу Кубку світу в Лейк Плесіді. Натомість, повертається до елітних змагань після тривалої паузи Сімен Хегстад Крюгер.

Ну а у четвер відбувся класичний міський спринт у Драммені. Погодні умови були не надто сприятливими: високі температури, сильний вітер і опади напередодні гонки зробили стан снігового покриття далеким від оптимального. Додаємо до цього технічно складну та вузьку трасу міськими вуличками – і отримуємо ідеальні передумови для великої кількості падінь.

Так і трапилося. Вже у чвертьфіналі впав і вибув із подальшої боротьби італієць Сімоне Мочелліні, який показав у кваліфікації третій результат. Проте головні події трапилися у першому півфіналі. В далеко не найбільш небезпечному місці траси впав Бен Огден, який ішов на першій позиції.

Йоханнес Клебо слідував за ним, і не мав ніяких шансів уникнути падіння. Більше того, воно виявилося дуже неприємним: зірковий норвежець сильно вдарився головою об сніг, деякий час пролежав, після чого, як і Огден, не зумів дістатися фінішу. Одразу після цього Клебо повезли до лікарні. Чи знайдені у Йоханнеса якісь пошкодження – наразі не відомо, проте, дивлячись на падіння, струс мозку цілком імовірний. Тому участь Клебо в Холменколленському марафоні під питанням.

La grosse chute de Johannes Klaebo à Drammen ! 😨 pic.twitter.com/JdtNLmW3qA — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 12, 2026

Завал за участі Клебо та Огдена дуже сильно спутав карти в боротьбі за перемогу в драмменському спринті. В фінал із першого півфінального забігу вийшли Антон Гран та Іржі Туз – єдині, хто уникнув падіння. Третім фінішував Альвар Мюльбак, проте він також падав, і програв понад 6 секунд – шансів пройти у фінал лакі-лузером у нього не було. Шкода, оскільки для такого знаного майстра даблполінгу траса в Драммені з фінішем у пагорб підходила чудово.

У підсумку в фінал не пробився жоден із гонщиків, які потрапили у топ-5 кваліфікації. Невдачами суперників скористався Ансгар Евенсен, який здобув свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу. Зазначимо, що його у фіналі взагалі могло не бути. Він потрапив у вирішальний раунд лише як лакі-лузер із другого забігу, який, найімовірніше, виявився би повільнішим за перший, якби не завал імені Клебо.

Його сусіди по підсумковому подіуму також були сенсаційні – Іржі Туз і Крістіан Коллеруд. Для обох цей подіум також став першим у кар'єрі на Кубку світу. Туза людиною нізвідки не назвеш – чех давно вважався перспективним спринтером, який уже потрапляв у топ-5 на Кубку світу та навіть на Олімпіаді-2026.

А ось Крістіан Коллеруд, який посів 3 місце, дійсно тягне на статус "людини нізвідки". Так, у нього були успіхи на юніорському рівні – наприклад, бронза ЮЧС-2023 у масстарті на 20 км класикою. Проте після того тривалий час ніякого серйозного прогресу в нього не було, і сьогоднішній спринт у Драммені був його дебютним стартом на Кубку світу. Зазначимо, що сенсації розпочалися ще на стадії кваліфікації – у плейоф не зуміли пробитися такі люди як Федеріко Пеллегріно, Ларс Хегген і Філіп Скарі.

У жінок падінь також вистачало, проте вони не мали настільки фундаментального впливу на підсумкові результати, як у чоловіків. Головними жертвами падінь стали Лінн Сван і Колетта Ридцек, які впали в другому чвертьфінальному забігу. Ридцек через це припинила боротьбу. Сван же зуміла створити маленький спортивний подвиг, і, попри падіння, обійшла Софі Крель та фінішувала другою. Проте Лінн у чвертьфіналі витратила надто багато зусиль, і вилетіла у півфіналі.

Лінн Сван Getty Images

В підсумку все звелося до дуелі між Крістін Шістад і Йонною Сундлінг, і господарка в ній зазнала поразки, хоча Драммен здавався для норвежки здобути третю перемогу в сезоні.

Значно загострилася боротьба за Малий кришталевий глобус. Майя Дальквіст вилетіла у півфіналі та підпустила до себе в спринтерському заліку Надін Фендріх і Йоханну Хагстрьом, які посіли 3 і 4 місця відповідно. Перед фіналом сезону в Лейк Плесіді Майя випереджає Хагстрьом і Фендріх лише на 12 і 20 очок відповідно.

А ось у боротьбі за Великий кришталевий глобус інтрига поступово вмирає. Моа Ілар у Драммені вилетіла вже у чвертьфіналі, а Джессіка Діггінс зуміла дістатися наступної стадії. В загальному заліку їх тепер розділяє вже 275 очок. Шанси шведки на титул тепер можна назвати суто теоретичними. Цілком імовірно, що Діггінс забезпечить собі Кубок світу вже у Холменколлені.

Двоборство

Старти тижня:

Неділя, 15 березня

12:20/14:50 – Холменколлен (Норвегія), HS 134/10 км, особистий Гундерсен

Для двоборців недільний Гундерсен у Холменколлені стане заключним стартом у Кубку світу поточного сезону. Збірна Норвегії на домашній етап заявила національну групу, до якої увійшов у тому числі й свіжоспечений бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів Сверре Кумар Лундебю.

Йоханнес Ридцек Getty Images

У четвер про завершення спортивної кар'єри оголосив легендарний німецький двоборець Йоханнес Ридцек. Для нього останнім стартом у кар'єрі стане саме недільний турнір у Холменколлені. Окрім нього, повісити лижі на цвях вирішив і австрієць Крістіан Дойшль. За період своїх виступів він так і не зумів закріпитися в основі збірної Австрії та з'являвся на Кубку світу лише епізодично. Головними успіхами в його кар'єрі так і залишилися три подіуми на Континентальному кубку.