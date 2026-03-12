Легендарний німецький двоборець оголосив про завершення кар’єри

Знаменитий німецький двоборець Йоханнес Ридцек оголосив про завершення кар'єри у віці 34 років.

Про це сам спортсмен повідомив на особистій сторінці в Instagram.

Прощальним стартом у кар'єрі Ридцека стане фінал Кубку світу-2025/26 у норвезькому Холменколлені, який відбудеться у неділю, 15 березня.

Німець дебютував на Кубку світу в 2008 році, сумарно здобув 18 перемог і 46 разів піднімався на подіум у особистих стартах. Двічі – в 2014 і 2017 роках – фінішував другим у загальному заліку Кубку світу.

Зірковим часом для Ридцека став чемпіонат світу 2017 року в Лахті, де він завоював 4 золота з 4 можливих. Сумарно за кар'єру Йоханнес 7 разів ставав чемпіоном світу та двічі – олімпійським чемпіоном.

Минулої суботи Ридцек у парі з Наталі Амбрустер фінішував третім у змішаному командному спринті на Кубку світу в Лахті.