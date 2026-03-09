Фінляндія звільнить тренера, якого вигнали з Олімпіади через вживання алкоголю

Словенський тренер збірної Фінляндії зі стрибків на лижах з трампліна Ігор Медвед покине свою посаду наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Yle.

Лижна федерація Фінляндії ухвалила рішення не продовжувати з Медведом контракт, термін дії якого спливає наприкінці поточного сезону. Причиною такого рішення стали не слабкі результати команди, а алкогольний скандал, через який тренера вигнали з олімпійського селища під час Ігор 2026 року. Фахівець неодноразово з'являвся у селищі в нетверезому стані та вів себе непристойно.

Зазначимо, що про своє рішення фінська федерація повідомила саме сьогодні, 9 березня, коли тренер святкує свій 45-й день народження. Днем раніше, 8 березня, Фінляндія зусиллями Антті Аалто та Ніко Кютосахо вперше за 12 років піднялася на подіум на Кубку світу, посівши 3 місце в парному командному турнірі (SuperTeam) на домашньому етапі в Лахті.