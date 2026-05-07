Усі розділи
Чемпіон Лижі

Вонн увійшла до складу збірної США на наступний сезон

Олег Дідух — 7 травня 2026, 20:42
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн увійшла до складу збірної США на сезон-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Нагадаємо, 41-річна Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді-2026. У неї діагностували складний перелом великогомілкової кістки.

Попри численні поради фахівців і оточення, Вонн заявила, що не планує завершувати кар'єру та готується щонайменше здійснити прощальний заїзд, а в кращому випадку – повернутися в гонки. Втім, зважаючи на складність травми, є великі сумніви в тому, що це трапиться у наступному сезоні.

Зазначимо, що, окрім Вонн, до складу збірної США на наступний сезон увійшла Лорен Масуга, яка пропустила всю минулу зимову кампанії через травму.

