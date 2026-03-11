Українська правда
Чемпіон Олімпіади-2026 достроково завершив сезон

Олег Дідух — 11 березня 2026, 12:17
Ян Хьорль
Skijumping.pl

Зірковий австрійський стрибун на лижах з трампліна Ян Хьорль ухвалив рішення достроково завершити поточний сезон – він не виступить у заключних етапах Кубку світу в Холменколлені, Вікерсунді та Планіці.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Причиною такого рішення стали проблеми зі спиною, які турбують спортсмена в останні кілька тижнів. Через них Хьорль уже пропустив домашній етап Кубку світу в Бад Міттерндорфі (27 лютого – 1 березня). Після цього 27-річний австрієць виступив у Лахті, де переміг у недільному командному турнірі разом із Даніелем Чофенігом.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Хьорль завоював золото SuperTeam разом із Штефаном Ембахером. У Кубку світу Ян наразі посідає 8 місце з 772 очками в активі.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Ян Хьорль

Ян Хьорль

