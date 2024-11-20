Хіршер, Нортуг і компанія. Зіркові лижники, які повертаються у великий спорт

Зимовий сезон-2024/25 лише набирає обертів, проте вже викликав величезний резонанс у ЗМІ та серед уболівальників. Це пов’язано з безпрецедентною хвилею повернень у великий спорт суперзірок недавнього минулого. Вражає як кількість, так і гучність імен спортсменів, які вирішили у поточному сезоні відновити свою кар’єру. Поговоримо про те, кого саме ми знову побачимо у справі у новому сезоні та чого слід очікувати від цих спортсменів.

Тереза Йохауг (36 років, Норвегія, лижні гонки)

Повернення Терези Йохауг у великий спорт читалося. Ще підчас олімпійського сезону-2021/22 ходили розмови про те, ще легендарна норвезька лижниця хоче стати матір’ю і планує завершити кар’єру. І вже тоді з’явилися здогадки про те, що Йохауг може пропустити один-два сезони та після цього повернутися у великий спорт.

Повернення Терези таки відбулося, проте сталося все зовсім не за тим сценарієм, який прогнозувався. Найбільш логічним був варіант, при якому Йохауг завершує кар’єру навесні 2023 року, робить річну паузу на "прохідний" сезон-2023/24, у якому не було ні чемпіонату світу, ні Олімпіади, і повертається влітку 2024 року на 2-3-річний період, щоб охопити мундіаль у Тронхеймі та Ігри-2026 у Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Проте доволі несподівано норвежка завершила кар’єру ще у 2022 році, одразу після тріумфальної Олімпіади у Пекіні, відмовившись від перспективи виступити на чемпіонаті світу в словенській Планіці. У травні 2023 року в сім’ї Терези та її партнера, Нільса Якоба Хоффа, народилася донька. Як і очікувалося, влітку 2024 року норвежка оголосила про повернення у великий спорт, проте несподівано заявила, що повертається лише на один сезон і на Олімпіаді-2026 не виступить. Не виключено, що, у разі високих результатів, Йохауг передумає і залишиться у гонках ще на рік, але наразі маємо те, що маємо.

Тереза Йохауг instagram.com/johaugtherese

Чи буде повернення Терези успішним? Гадаю, що так – на користь цього говорить як логіка, так і інсайди з тренувального табору норвежців. Партнерки Йохауг по команді неодноразово зізнавалися, що вражені фізичною формою Терези та не могли довго триматися в її темпі підчас спільних тренувань.

Чому на користь успішності повернення "Сніжинки" говорить логіка? Тому, що занадто великою була її перевага в класі над рештою суперниць до завершення кар’єри. Дворічна пауза стати проблемою теж не повинна. Принаймні, у Йохауг уже є успішний досвід одного повернення у великий спорт після перерви у два роки. Тоді, у 2016 – 2018 роках, Тереза була відсутня через допінгову дискваліфікацію за вживання клостеболу, і повернулася, можливо, навіть сильнішою, ніж була. 36-річний вік теж навряд чи стане серйозною перепоною – відносно недавній приклад Маріт Бьорген говорить про те, що у такому віці можна бути найкращою в світі. Тим більше, що Тереза спеціалізується не на спринті, а на дистанційних гонках, де спортсменки пізно розкриваються та здатні залишатися на вершині навіть у досить солідному віці.

Сама Йохауг доволі обережна в оцінці своїх перспектив, проте це більше схоже на mind games. Тереза заявила, що весь її сезон-2024/25 буде вибудовано навколо чемпіонату світу в Тронхеймі. Вона пропускатиме багато етапів Кубку світу, не планує брати участь у Тур де Скі та боротися за загальний залік. І норвежці цілком під силу завоювати на домашньому мундіалі щонайменше два особистих золота, і додати до цього низку переконливих перемог на етапах Кубку світу.

Петтер Нортуг (38 років, Норвегія, лижні гонки)

А ось у те, що повернення Петтера Нортуга виявиться успішним, віриться набагато менше. По-перше, він на два роки старший за Йохауг, по-друге – на Кубку світу не виступав цілих 7 років (остання гонка – 32 місце у спринті в Ліллехаммері 2 грудня 2017 року), по-третє – ще тоді, сім років тому, складалося повне враження, що як спортсмен елітного рівня "Червоний убивця" вже повністю вичерпав себе.

Всі ці сім років Нортуг був десь поруч. Він працював на телебаченні, активно та у притаманному для себе епатажному стилі коментував усе, що відбувається у світі лижних гонок. І навіть виступав сам – у марафонській серії Ski Classics, яка поступово набирає обертів, проте за своїм рівнем все ще значно поступається Кубку світу. І той факт, що за 6 років виступів на Ski Classics Петтер жодного разу так і не піднявся вище третього місця, також не додає оптимізму щодо його повернення.

Головно мету свого повернення Нортуг окреслив доволі чітко: виступ у парі з Йоганнесом Клебо у командному спринті класикою на домашньому чемпіонаті світу в Тронхеймі. І, відверто кажучи, сценарій, за якого Петтер у свої вже 39 на той момент років виграє конкуренцію за місце у складі у таких людей як Ерік Вальнеш, Пол Гульберг чи Харальд Остберг Амундсен, виглядає абсолютною утопією.

Петтер Нортуг instagram.com/jantelov1

"Червоний убивця" вже проводив спільні тренування з Клебо в Лівіньо, проте сам зізнався, що зараз він на 7 кг важчий, ніж у 2010 році, а на 10-кілометровій гонці класикою програє самому собі 14-річної давнини 3 хвилини. Безумовно, можна припустити, що Нортугу дадуть місце у складі на командний спринт на чемпіонаті світу не за спортивним принципом, проте це може викликати серйозний конфлікт всередині збірної Норвегії. Обуритись можуть і ті ж Вальнеш чи Гульберг, і сам Клебо: навряд чи він буде дуже радий отримати в напарники в Тронхеймі відвертий баласт, який може поставити під сумнів його золото.

Багато про що говорить і той факт, що Нортуг хоче виступити саме у командному спринті, де у Норвегії лише два місця, а не в особистому, де скандинави зможуть виставити відразу п’ятьох спортсменів. Петтеру цікавий не сам виступ на чемпіонаті світу, а саме можливість на плечах у Клебо заїхати в медалі.

Найближчого вікенду Петтер планує виступити на відкритті норвезького сезону в Бейтостолені. Підозрюю, що ці змагання стануть холодним душем для Нортуга та його величезної армії фанатів, і вимусять більш тверезо оцінювати перспективи "Червоного вбивці". Так, у плані медійності Петтер залишається лижником (а може і спортсменом взагалі) №1 у Норвегії, проте тільки цього для поїздки на чемпіонат світу може бути недостатньо. А в тому, що Нортуг здатен запропонувати ще щось, окрім свого гучного імені, є величезні сумніви.

Ліндсі Вонн (40 років, США, гірські лижі)

Найсвіжіше у хронологічному порядку повернення трапилося у гірських лижах – мова йде про Ліндсі Вонн. Перші чутки про камбек легендарної американки з’явилися лише у жовтні, офіційно про відновлення кар’єри чотириразова володарка Кубка світу оголосила аж 14 листопада. Наступного дня, 15 листопада, Вонн приєдналася до тренувань збірної США та розпочала підготовку до сезону.

Таке пізнє оголошення про повернення у спорт та початок тренувальної роботи викликає відчуття того, що це повернення Ліндсі – абсолютна імпровізація, а не слідування заздалегідь складеному плану. Тим більше, що ніякої особливої помпезності та медійності навколо повернення американки у спорт не було, а це зовсім не в її стилі.

Чим більше деталей щодо камбеку Вонн стають відомими – тим сильнішим стає враження щодо того, що її повернення не було заплановане заздалегідь. У 2019 році американка завершила кар’єру багато в чому через хронічну травму коліна. Навесні поточного року Ліндсі перенесла чергову операцію, яка, схоже, нарешті вирішила давню проблему з коліном. Восени Вонн приїхала до Нової Зеландії покататися на лижах, жодного дискомфорту в багатостраждальному коліні не відчула, і, схоже, саме тоді й подумала: "Чом би й ні?". Поява у регламенті Кубку світу такого інструмента як вайлдкард лише підштовхнуло американку до такого рішення.

Ліндсі Вонн Instagram

Повернення Ліндсі заплановане на домашній етап у Бівер Кріку (14 – 15 грудня). На що може розраховувати 40-річна спортсменка з місяцем повноцінних тренувань після 5-річної перерви? Навряд чи на щось серйозне. Боюсь, що спершу Ландсі нагадуватиме любителя, який випадкова потрапив на змагання найвищого рівня. Приблизно так, як виглядала під кінець кар’єри її багаторічна експартнерка по команді Джулія Манкусо, коли намагалась повернутися в спорт після пропуску двох років через травму.

Ймовірно, з часом рівень результатів Вонн підвищиться, проте в те, що вона зможе боротися за подіум чи хоча би регулярно потрапляти до топ-10, не віриться. Багато про що говорить і той факт, американка жодним чином не окреслила ні свої цілі, ні термін, на який повертається у великий спорт. Безумовно, такий підхід дозволить уникнути додаткового тиску, проте лише підсилює враження імпровізованості та, в якійсь мірі, навіть несерйозності цього камбеку.

Марсель Хіршер (35 років, Нідерланди/Австрія, гірські лижі)

Як і у випадку з Йохауг, повернення Марселя Хіршера у великий спорт читалося. Занадто вже у молодому віці (30 років) він пішов на пенсію, занадто сильним був на момент завершення карє’ри – у таких випадках дуже часто виникає спокуса повернутися.

І Хіршер таки повернувся. Проте зовсім не так, не тоді та не з тих причин, з яких очікувалося. Легендарний австрієць завершив кар’єру в 2019 році, багато хто прогнозував, що він повернеться перед Олімпадою-2022 в Пекіні. Тим більше, що на Іграх Марсель не до кінця реалізував себе, завоювавши "лише" два золота за кар’єру і, наприклад, так і не ставши олімпійським чемпіоном у слаломі.

Проте повернувся Хіршер у великий спорт вже на екваторі наступного олімпійського циклу. І будемо відверті: повернувся не зі спортивними, а з комерційними амбіціями. Після завершення кар’єри австрієць створив свою компанію-виробника лиж, Van Deer, яка вже декілька років функціонує не лише на гірськолижному, але і на стрибковому ринку.

Марсель Хіршер instagram.com/marcel__hirscher

Проте просування ту популяризація бренду йшла не зовсім тими темпами, на які сподівався Марсель – зокрема, через протидію зі сторони Міжнародної лижної федерації (FIS). Ні для кого не секрет, що компанію Van Deer Хіршер створив разом зі знаменитим брендом Red Bull, який протягом багатьох років був особистим спонсором австрійця. І в емблему Van Deer вшитий знаменитий червоний бик, який є ключовим елементом логотипу самого Red Bull.

Саме це і не сподобалося керівництву FIS, яке звинуватило Red Bull у подвійному брендуванні. Мовляв, на Кубку світу і так безліч гірськолижників виступають з логотипом австрійського виробника енергетиків на шоломі, так тепер Red Bull влазить ще й у сегмент виробників лиж під нібито чужим брендом. Спортсмени, які використовували лижі Van Deer, були змушені заклеювати логотип компанії, чи хоча б ту його частину, на якій зображений червоний бик. І, хоча всі прекрасно знали, що Хенрік Крістофферсен чи Андреас Веллінгер виступають на лижах Van Deer, просування бренду йшло не тими темпами, на які розраховував Хіршер.

І австрієць вирішив, що немає кращого способу зламати цю тенденцію, ніж повернутися у спорт самому. Після 5 років перерви Марсель не був упевнений у своїх силах, тому вирішив змінити спортивне громадянство на нідерландське, щоб уникнути жорсткої конкуренції за місце у складі. На Нідерланди вибір пав не випадково: мати Хіршера родом саме з цієї країни.

Марсель – фігура такого масштабу, що заради його повернення FIS пішла на зміни в регламенті, запровадивши такий інструмент, як вайлдкард. Це дало змогу Хіршеру зразу виступати на Кубку світу, уникнувши необхідності набирати рейтингові очки через гонки нижчого рангу. Та й стартова позиція (австрієць отримує у першій спробі стартові номери одразу після топ-30 рейтингу) теж грає важливу роль, особливо у технічних видах. Підозрюю, що саме система вайлдкард стала однією з рушійних сил, яка повернула в спорт і Ліндсі Вонн.

На що здатен 8-разовий володар Кубка світу в новому сезоні? Чутки перед стартом зимової кампанії взагалі були вкрай песимістичними. Говорилося про те, що на контрольних тренуваннях в гіганті він програв Еліс Робінсон, а сам Хіршер повідомляв, що від бажаного рівня його відділяють цілих 4 секунди, і що потрапляння в топ-15 наразі нереальне.

На фоні таких розмов 23 місце в гіганті в Зольдені було дуже непоганим результатом. Проте вже у Леві почалися проблеми: лише 45 місце з 50 спортсменів, які дісталися фінішу першої спроби. При цьому, такий результат не був спричинений якоюсь грубою помилкою Хіршера: він просто виявився не готовим до слаломних швидкостей на Кубку світу. Безумовно, з часом Марсель буде потроху додавати, проте наскільки помітно? Важко сказати, особливо враховуючи, що спортивні успіхи взагалі не були головною причиною його повернення.

Ну а поки що Хіршер оголосив про те, що етап в Бівек Кріку він пропустить. І рішення це цілком слушне: в США відбудуться 3 старти, 2 з яких – у швидкісних видах. І летіти за океан заради одного гіганта навряд чи вартувало. Особливо коли на тренуваннях є ще стільки речей, над якими треба працювати.

Лукас Бротен (24 роки, Бразилія/Норвегія, гірські лижі)

24-річний Лукас Бротен дуже сильно виділяється у цій компанії ветеранів віком 35+ років, як і самі обставини його завершення кар’єри. За останнє десятиліття у багатьох норвезьких зірок лижних видів спорту виникали конфлікти з місцевою лижною федерацією з приводу особистих спонсорських контрактів.

У Норвезької лижної федерації є свій пул спонсорів, і члени національної збірної на змаганнях змушені рекламувати саме їх. Такий стан речей завжди не влаштовував зірок першої величини, які могли отримати більш вигідні з фінансової точки зору умови від особистих спонсорів. Багато разів це призводило до серйозних конфліктів: Хенрік Крістофферсен, Йоханнес Клебо та багато інших зіркових норвезьких лижників вступали у конфлікт зі своєю лижною федерацією, намагаючись добитися права рекламувати особистих спонсорів підчас змагань.

Так, декому вдавалося отримувати часткові поступки, проте в цілому такі конфлікти завжди завершувалися на користь федерації. А все тому, що ніхто не був готовий іти в своїй боротьбі настільки далеко, як Бротен. Напередодні старту минулого сезону Лукас, чинний на той момент володар Кубку світу в слаломному заліку, оголосив про завершення кар’єри у віці 23 років. Про його тривалий конфлікт з норвезькою федерацією було відомо всім, і, скільки би Бротен не говорив про те, що це не єдина причина завершення кар’єри, всі все прекрасно розуміли.

Лукас Бротен instagram.com/pinheiiiroo

Так само було очевидно і те, що Лукас пішов не назавжди. Прогнозувалося, що він змінить спортивне громадянство і повернеться у наступному сезоні. Так і сталося. Норвежець вирішив піти стопами Хіршера, і взяв громадянство своєї матері – бразильське. Втім, жити та тренуватися Бротен продовжує в Норвегії, тільки працює тепер не зі збірною, а з особистою тренувальною командою.

Топовий рівень на момент завершення кар’єри, молодий вік і всього річна пауза в кар’єрі – у Бротена було все для того, щоб повернутися на Кубок світу успішно. І вже зараз модна говорити про те, що Лукасу це вдалося. У перших двох стартах – гіганті в Зольдені та слаломі в Леві – він посідав четверті місця. Стартувати бразило-норвежцеві доводилося з доволі далекими номерами, що знижувало його шанси. Успіхи дозволять Бротену поступово покращувати свою стартову позицію, тому немає сумнівів у тому, що вже у поточному сезоні ми неодноразово побачимо Лукаса на подіумі, можливо, навіть на найвищій його сходинці.