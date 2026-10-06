Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Лижі

Шиффрін здивувала своїми планами на новий сезон

Олег Дідух — 6 жовтня 2026, 19:59
Шиффрін здивувала своїми планами на новий сезон
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін вирішила обмежити свої виступи у слаломі в новому сезоні Кубку світу.

Про це повідомила сама спортсменка на особистій сторінці в Інстаграмі.

Шиффрін поділилася очікуваннями та планами на новий сезон. Головна несподіванка – рішення Мікаели пропускати частину стартів у слаломі:

"Я планую їздити менше слаломів цього сезону. Це не обов'язково означає, що мене взагалі не буде на слаломах! Наразі план полягає в тому, що моїм першим слаломом у сезоні буде Кіллінгтон, а після цього – ще кілька у сезоні. Я хочу залишатися високо в рейтингу, щоби мати більше опцій", – заявила американка.

Зазначимо, що слалом у Кіллінгтоні відбудеться 29 листопада. Таким чином, американка точно планує пропускати перші два слаломи в сезоні – у Леві та Гурглі (14 і 21 листопада відповідно).

Зазначимо, що протягом всієї кар'єри слалом був коронною дисципліною Шиффрін, у якій вона здобула 73 зі своїх 110 перемог на Кубку світу). У минулому сезоні в слаломі вона набрала 69,5 усіх своїх очок на Кубку світу, а також стала олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні.

Мікаела Шиффрін Кубок світу з гірських лиж

Мікаела Шиффрін

Легендарна гірськолижниця похизувалася шикарними знімками з фотосесії у Нью-Йорку
Айхер не зуміла обійти Шиффрін, Бротен перервав гегемонію Одерматта. Підсумки фіналу гірськолижного Кубку світу
Гірські лижі. Шиффрін вшосте виграла загальний залік Кубку світу
Гірські лижі. Шиффрін виграла слалом на фіналі Кубку світу
Гірські лижі. Шиффрін виграла слалом в Оре

Останні новини