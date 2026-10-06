Шиффрін здивувала своїми планами на новий сезон

Легендарна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін вирішила обмежити свої виступи у слаломі в новому сезоні Кубку світу.

Про це повідомила сама спортсменка на особистій сторінці в Інстаграмі.

Шиффрін поділилася очікуваннями та планами на новий сезон. Головна несподіванка – рішення Мікаели пропускати частину стартів у слаломі:

"Я планую їздити менше слаломів цього сезону. Це не обов'язково означає, що мене взагалі не буде на слаломах! Наразі план полягає в тому, що моїм першим слаломом у сезоні буде Кіллінгтон, а після цього – ще кілька у сезоні. Я хочу залишатися високо в рейтингу, щоби мати більше опцій", – заявила американка.

Зазначимо, що слалом у Кіллінгтоні відбудеться 29 листопада. Таким чином, американка точно планує пропускати перші два слаломи в сезоні – у Леві та Гурглі (14 і 21 листопада відповідно).

Зазначимо, що протягом всієї кар'єри слалом був коронною дисципліною Шиффрін, у якій вона здобула 73 зі своїх 110 перемог на Кубку світу). У минулому сезоні в слаломі вона набрала 69,5 усіх своїх очок на Кубку світу, а також стала олімпійською чемпіонкою в цій дисципліні.