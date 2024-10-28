Зірковий ветеран покидає диван. 30 жовтня Нортуг проведе перше тренування на зборах в Італії

Планетарна зірка лижного спорту, норвежець Петер Нортуг готується до відкриття лижного сезону в себе на Батьківщині, у Бейстостолені.

За повідомленням langrenn.com, у понеділок, 28 жовтня, на зборах в італійському Лівіньйо легенда лижні проведе перше тренування, воно заплановане на 17:00. На цьому етапі підготовки Нортуг складе компанію зірковому партнеру по збірній Йоганнесу Клебо.

Збір у Лівіньйо мав розпочатися дещо раніше, але через теплу погоду траси на висоті 1816 метрів відкрились лише цими вихідними.

Раніше Нортуг заявляв, що планує стартувати на домашньому чемпіонаті світу в Тронгеймі, адже хоче допомогти збірній та популяризувати лижний спорт, який останніми роками відчуває загальний спад.

38-річний лижник раніше підтвердив, що з 20 по 22 листопада стартуватиме у спринті та в дистанційній гонці у Бейстостолені.

На його думку, на 10-кілометровій дистанції вільним стилем йому буде важко перемогти, але в спринті він розраховує на прийнятний результат.

Нагадаємо, Петер Нортуг, який є дворазовим олімпійський чемпіон, оголосив про завершення кар’єри у 2018 році.