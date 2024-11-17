Хіршер пропустить етап Кубку світу в Бівер Кріку

Легендарний австрійський гірськолижник Марсель Хіршер, який після повернення у великий спорт виступає під прапором Нідерландів, пропустить етап Кубку світу в Бівек Кріку (США).

Про це повідомляє NeveItalia.

Сьогодні, 17 листопада Хіршер невдало виступив у слаломі на етапі Кубку світу в фінському Леві (45 місце). Після цього 35-річний спортсмен заявив, що його участь у слаломі в Гурглі (24 листопада) під питанням.

"Зараз я вже не настільки переконаний, що виступлю в Гурглі. Побачимо, які кондиції я зможу набрати на тренуваннях, бо мені є над чим працювати", – заявив австрієць.

Етап у Бівек Кріку, який Хіршер планує пропустити, відбудеться 6 – 8 грудня. В програмі змагань заплановані швидкісний спуск, супергігант і гігант.

Нагадаємо, на відкритті сезону в Зольдені наприкінці жовтня Хіршер показав 23-й результат.