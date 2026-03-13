Історія дня. Як Гераскевич отримав автограф Кличка, та яке побажання йому написав легендарний боксер

Мало хто знає, що першим видом спорту, який опанував український скелетоніст Владислав Гераскевич, був... бокс. Протягом 6 років Влад регулярно відвідував тренування з кулачного бою.

Одного разу в нього з'явилася нагода взяти автограф у легендарного боксера Віталія Кличка і Влад використав її на всі 100 відсотків. Для цього дитині довелося проявити справжню спортивну наполегливість, а нагородою стала автограф-карта з цікавим письмовим побажанням від чемпіона.

Батько Владислава, Михайло Гераскевич, розповів цю історію Чемпіону.

"Це трапилася у 2005 або 2006 році під час проведення конкурсу "Людина року", який проходив в Києві в палаці Україна, – пригадує Михайло. – Вже в 5 років син почав займатися боксом. Я на той час працював головним тренером "Богатирських ігор", мав квитки на конкурс, взяв з собою Влада, адже в межах конкурсу була номінація "Спортсмен року". Недалеко від нас сидів Віталій Кличко. Син захотів взяти автограф у Віталія – він з дитячого віку дивився всі бої братів. Охоронець Кличка спочатку не пускав Влада. Але син неочікувано сказав йому "Прибери руки, я не до тебе", після чого здивований охоронець його пропустив. Віталій дав Владу автограф-карту зі своїм фото і підписав її тоді ще російською: "Расти большой!".

Владислав Гераскевич закінчив з боксом у віці 11 років. На це мав свої причини.

"В 11 років Влад вже важив 55-56 кг, – пояснює його батько. – Він понад рік не мав боїв, тому що не було суперників в його ваговій категорії. Серед дітей тоді були наступні обмеження: хлопці могли змагатися у рингу, якщо різниця у віці складала не більше 1 року, а різниця в вазі – не більше 2 кг. До того ж тренер Влада Олег Скрипник перейшов працювати, здається, в одну з юнацьких збірних України. Сину стало сумно і він перейшов на секцію спортивного хіп-хопу".

Останній раз боксерські рукавички Гераскевич-молодший, за словами батька, надягав 2-3 роки тому. Але ці дружні спарінгі мали цікавий нюанс.

"Влад надягав тільки одну рукавичку і боксував, відповідно, однією рукою, – розповідає Михайло. – Боявся, що скалічить друзів, казав, що ви мені дуже дорогі. Також друзі міняли один одного з кожним наступним раундом. Бокс і досі цікавий сину, він старається не пропускати важливих боїв. Відслідковує і аналізує значущі поєдинки. Також по можливості дивиться й бої UFC".

А побажання від Віталія Кличка, яке чинний мер міста Києва написав йому 20 років тому, збулося – Владислав зараз важить 97 кг при рості 186 сантиметрів.

Нагадаємо:

12 лютого 2026 року Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор-2026 через "шолом пам'яті", на якому були зображення українських спортсменів, яких убила Росія.

У цьому спеціальному шоломі Гераскевич встиг провести декілька офіційних тренувань на олімпійському треку, але до змагань не був допущений. Перед офіційним рішенням МОК Гераскевич зустрівся з президенткою організації Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не дійшли до спільної думки.

Українська сторона спробувала оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражному суді. Однак CAS відхилив позов скелетоніста.

Попри це спортсмен отримав підтримку земляків та світової спільноти. Президент України Володимир Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи. Український бізнес вирішив фінансово подякувати Владиславу за національну позицію.