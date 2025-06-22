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Лузан та Федорів здобули для України п'яту медаль на чемпіонаті Європи

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 15:38
Лузан та Федорів здобули для України п'яту медаль на чемпіонаті Європи
Людмила Лузан та Ірина Федорів
Влад Єфимов

Українська пара Людмила Лузан та Ірина Федорів здобула срібло у каное-двійці на дистанції 500 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачіце.

У медальній трійці українки поступилися іспанському дуету та випередили представниць Угорщини.

Для України ця медаль стала п'ятою на нинішньому чемпіонаті Європи.

Результати каное-двійки 500 метрів

  1. Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 1.55,543
  2. Людмила Лузан / Ірина Федорів (Україна) – 1.56,456
  3. Агнес Кісс / Б'янка Надь (Угорщина) – 1.57,163

Раніше український дует виборов срібну медаль на дистанції 200 метрів. Також Лузан стала чемпіонкою у змаганнях каное-одиночок на 500 м та срібною призеркою на дистанції 200 м. Окрім того, бронзова нагорода в активі Андрія Рибачка у чоловічих змаганнях каное-одиночок на 200 м.

Веслування Чемпіонат Європи з веслування Людмила Лузан

Людмила Лузан

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