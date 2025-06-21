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Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи

Олександр Булава — 21 червня 2025, 16:59
Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи
Федерація каное України

Українська пара Людмила Лузан та Ірина Федорів здобула срібло у каное-двійці на дистанції 200 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачіце.

Український дует показав час 42,309 сек та лише 0,067 сек поступились переможцям - іспанкам Вікторії Ярчевській та Анхельс Морено. Третіми фінішували угорки.

Для Лузан це вже друга нагорода на континентальній першості, перед цим вона завоювала срібло на цій же дистанції, але в каное-одиночці.

Результати каное-двійки 200 метрів

  1. Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 42,242
  2. Людмила Лузан / Ірина Федорів (Україна) – 42,309
  3. Агнес Кісс / Бьянка Надь (Угорщина) – 42,856

Раніше повідомлялося, що відомий український веслувальник Олександр Калініченко загинув на війні з Росією.

Веслування Людмила Лузан

Людмила Лузан

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