Лузан та Федорів здобули срібло чемпіонату Європи

Українська пара Людмила Лузан та Ірина Федорів здобула срібло у каное-двійці на дистанції 200 метрів у межах чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачіце.

Український дует показав час 42,309 сек та лише 0,067 сек поступились переможцям - іспанкам Вікторії Ярчевській та Анхельс Морено. Третіми фінішували угорки.

Для Лузан це вже друга нагорода на континентальній першості, перед цим вона завоювала срібло на цій же дистанції, але в каное-одиночці.

Результати каное-двійки 200 метрів

Анхельс Морено / Вікторія Ярчевська (Іспанія) – 42,242 Людмила Лузан / Ірина Федорів (Україна) – 42,309 Агнес Кісс / Бьянка Надь (Угорщина) – 42,856

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