Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2025

Українська веслувальниця Людмила Лузан завоювала золото в останній день чемпіонату Європи 2025 року, який відбувається в Чехії.

28-річна українка перемогла в змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 метрів.

Лузан випередила представницю Угорщини Реку Опавскі та іспанку Марію Корберу.

ЧЄ-2025. Каное-одиночка, жінки. 500 метрів

1. Людмила Лузан (Україна) – 2.06,807

2. Река Опавскі (Угорщина) – 2.08,793

3. Марія Корбера (Іспанія) – 2.11,004

Для Лузан це перше золото чемпіонатів Європи за три роки та сумарно четверте в кар’єрі.

Також це четверта нагорода для України на нинішньому чемпіонаті Європи, з попередніх трьох жодна не була золотою.

Сама Лузан на Євро-2025 також завоювала два срібла – в каное-одиночці на дистанції 200 метрів та на аналогічній дистанції в каное-двійці разом з Іриною Федорів.