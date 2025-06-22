Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Веслування

Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2025

Олег Дідух — 22 червня 2025, 13:19
Лузан завоювала золото чемпіонату Європи-2025
Людмила Лузан
Федерація каное України

Українська веслувальниця Людмила Лузан завоювала золото в останній день чемпіонату Європи 2025 року, який відбувається в Чехії.

28-річна українка перемогла в змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 метрів.

Лузан випередила представницю Угорщини Реку Опавскі та іспанку Марію Корберу.

ЧЄ-2025. Каное-одиночка, жінки. 500 метрів

  • 1. Людмила Лузан (Україна) – 2.06,807
  • 2. Река Опавскі (Угорщина) – 2.08,793
  • 3. Марія Корбера (Іспанія) – 2.11,004

Для Лузан це перше золото чемпіонатів Європи за три роки та сумарно четверте в кар’єрі.

Також це четверта нагорода для України на нинішньому чемпіонаті Європи, з попередніх трьох жодна не була золотою.

Сама Лузан на Євро-2025 також завоювала два срібла – в каное-одиночці на дистанції 200 метрів та на аналогічній дистанції в каное-двійці разом з Іриною Федорів.

Читайте також :
Українська призерка Олімпіали-2024 йде в декрет
веслуванння Чемпіонат Європи з веслування Людмила Лузан

веслуванння

Титулований український веслувальник загинув на війні з Росією
У 97-річному віці помер чемпіон Олімпійських ігор 1948 року
3 Олімпіади та 3 медалі на чемпіонатах світу: помер відомий чеський веслувальник
Українці здобули медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
🥉 Сударенкова та Ільєнко здобули бронзу на чемпіонату світу з прибережного веслування

Останні новини