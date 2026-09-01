Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лузан – найкраща спортсменка України за підсумками серпня

Олександр Булава — 1 вересня 2026, 19:57
Лузан – найкраща спортсменка України за підсумками серпня
Людмила Лузан
Instagram

Чемпіонку світу у веслуванні Людмилу Лузан визнали найкращою спортсменкою серпня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Українка другий рік поспіль виграла заплив на каное-одиночці на дистанції 200 метрів, знову піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, що проходив у Познані (Польща). Також вона виборола "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м у парі з Анастасією Рибачок.

Лузан вчетверте визначили найкращою спортсменкою місяця. Раніше її відзначали за медальні здобутки у червні 2023 та 2026 років, а також у серпні 2025.

Водночас дзюдоїстка Ксенія Кирильчук стала найкращою юною спортсменкою країни минулого місяця. У серпні вона виборола срібну медаль на чемпіонаті світу-2026 серед кадетів до 18 років в еквадорському Гуаякілі. Українка здобула свою нагороду у категорії до 52 кілограмів.

НОК України Людмила Лузан

Людмила Лузан

Лузан запалила після перемоги на ЧС: українка станцювала з призерками
Німеччина виграла медальний залік ЧС-2026 з веслування на байдарках і каное: Україна у топ-10
Лузан здобула золото чемпіонату світу в каное-одиночці на 200 метрів
Лузан та Рибачок здобули "срібло" чемпіонату світу з веслування
Чіл: Лузан показала, як відпочиває на річці після гучних перемог

Останні новини