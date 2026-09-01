Лузан – найкраща спортсменка України за підсумками серпня

Чемпіонку світу у веслуванні Людмилу Лузан визнали найкращою спортсменкою серпня за версією Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Українка другий рік поспіль виграла заплив на каное-одиночці на дистанції 200 метрів, знову піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное, що проходив у Познані (Польща). Також вона виборола "срібло" в каное-двійці на дистанції 500 м у парі з Анастасією Рибачок.

Лузан вчетверте визначили найкращою спортсменкою місяця. Раніше її відзначали за медальні здобутки у червні 2023 та 2026 років, а також у серпні 2025.

Водночас дзюдоїстка Ксенія Кирильчук стала найкращою юною спортсменкою країни минулого місяця. У серпні вона виборола срібну медаль на чемпіонаті світу-2026 серед кадетів до 18 років в еквадорському Гуаякілі. Українка здобула свою нагороду у категорії до 52 кілограмів.