Рибачок приніс Україні першу медаль Кубку світу в Познані

Андрій Рибачок виграв срібну медаль Кубку світу з веслування на байдарках та каное, який проходить у польській Познані.

Сьогодні, 23 травня, у другий день змагань були розіграні перші комплекти нагород, одна з яких дісталася 30-річному спортсмену.

Подолавши кваліфікацію, чемпіон світу 2021 року виступив у фіналі каное-одиночок на дистанції 200 метрів. Там він поступився тільки колишньому українцеві Олексію Колядичу, який зараз представляє Польщу – Андрій програв 0,32 секунди.

Проте Рибачок на 0,02 секунди випередив італійця Маттію Альфонсі, який у підсумку здобув "бронзу". У 0,44 секунди від нього до фінішу приплив інший українець Тарас Міщук – він посів п'яте місце.

Кубок світу з веслування. Фінал. Каное-одиночка, 200 метрів

Олексій Колядич (Польща) – 39,71 секунди; Андрій Рибачок (Україна) +0,32; Маттія Альфонсі (Італія) +0,34.

Для України ця медаль стала першою на цьому Кубку світу. Завдяки цій нагороді Україна піднялася на дев'яте місце медального заліку, яке вона поділяє з Канадою.

Медальний залік Кубку світу з веслування на байдарках та каное

Варто зазначити, що Рибачок був не єдиним українцем, який боровся за медалі. Але, на жаль, він був єдиним, якому вдалося це зробити: Тарас Мазовський (каное на 500 метрів, 4 місце), Валерія Терета та Ірина Федорів (каное-двійка на метрів, 6 місце), Дмитро Даниленко (каяк на 200 метрів, 8 місце), екіпаж Даниленка, Олега Кухарика, Ігоря Трунова та Олександра Зайцева (каяк-четвірка на 500 метрів, 8 місце) – всі вони залишилися без нагород.

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