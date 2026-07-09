У Євросоюзі хочуть позбавити МОК фінансування через рішення щодо Росії

Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії, що викликало різку реакцію у Європейській комісії та низці країн. Зокрема, зокрема, пролунав заклик припинити фінансування МОК з боку Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

У вівторок, 7 липня, МОК скасував рекомендації щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі при забороні на участь у командних видах програми. Це відкрило шлях до участі тамтешніх атлетів у літніх Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Після цього рішення міністерка культури Естонії Хайді Пурга заявила, що запропонує Єврокомісії припинити фінансування МОК. Вона запропонувала виключити олімпійський орган із програм фінансування ЄС, серед яких й Erasmus+.

"Неможливо зрозуміти рішення, які спрямовані на повернення країни-агресора до міжнародного спорту, ніби нічого не сталося", – заявила посадовиця.

Європейський комісар з питань спорту Гленн Мікаллеф також дав зрозуміти, що розуміє занепокоєння з цього приводу. Він повідомив, що спробує вирішити питання дипломатично через діалог, але заявив про готовність реагувати пропорційними кроками, якщо цього не вдасться зробити:

"Спортсмени не повинні платити ціну за рішення своїх урядів. Але спорт не може стати запасним входом для нормалізації агресії. Якщо діалог не допоможе вирішити це питання, ЄС та його держави-члени повинні бути готові розглянути пропорційні кроки для захисту цінностей, на яких ґрунтується міжнародний спорт".

Своє обурення висловила й міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона сказала, що рішення МОК надсилає небезпечний сигнал:

"Імперські амбіції Росії спрямовані не лише на анексію українських територій, а й досягнення міжнародної легітимності своїх завоювань. Вона прагне й того, й іншого через усі доступні міжнародні платформи".

Розкритикував рішення МОК й американський сенатор-республіканець Рік Скотт. Він заявив, що цим рішенням організація фактично дала Росії та світу сигнал, що "можна бомбити мирних жителів одного дня й усе одно гордо махати своїм прапором на Олімпійських іграх наступного дня".

Нагадаємо, що свою реакцію залишив і НОК України. Він закликав Міжнародний олімпійський комітет переглянути своє рішення.