Журавок – про переїзд у Росію: Зробила свій вибір усвідомлено та не шкодую

Українська ексбіатлоністка Юлія Журавок назвала причини свого скандального рішення переїхати в Росію.

Відповідний пост спортсменка опублікувала на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Як чудово, що про мене раптово згадали всі. Тільки у мене одне питання. Де ви були, коли завершилася моя спортивна кар'єра? Коли жодна спортивна школа не запропонувала мені роботу тренером?

Я віддала біатлону 15 років життя. Це були не просто роки роботи – біатлон був для мене сенсом життя. Так, мені не вдалося досягнути всього, про що я мріяла, але це не знецінює мій шлях. Але спорт закінчився, і почалося звичайне життя. І тут мені дійсно довелося боротися – не за медалі чи місце в збірній, а просто за життя.

Багато з вас знали, який важкий період у мене почався, що доводилося хапатися за будь-яку можливість, щоби вистояти. Потрібно було заново вчитися жити. І де ви були тоді, коли мені дійсно була потрібна підтримка? Коли я бралася за будь-яку роботу, працювала посудомийкою, і просто намагалася не зламатися? Багато з вас це знали, але проходили повз.

Я зробила свій вибір усвідомлено, і не шкодую. Сьогодні я там, де мені цінують. Де потрібен мій досвід і знання. Право засуджувати мене мають лише ті, хто був поруч, коли мені було важко.

І наостанок. Місце мого народження – Анжеро-Судженськ, Кемеровська область, Росія. Не народилася – там і згодилася", – заявила колишня спортсменка.