Олійникова спрямує на ЗСУ частину призових, отриманих за виступ на US Open

Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть на потреби ЗСУ близько 2,4 млн гривень призових, зароблених за виступ на US Open.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем "Спалах" 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн. буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн. підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

"Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону.

Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився.

Сподіваюся, наступного року ми зможемо збільшити цю цифру в декілька разів. Для мене це і є сенс виступів у турі", – сказала Олійникова.