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Безпілотники ЗСУ атакували потяг, у якому їхав ФК Локомотив – російські ЗМІ

Олег Дідух — 26 жовтня 2026, 14:42
Безпілотники ЗСУ атакували потяг, у якому їхав ФК Локомотив – російські ЗМІ

Потяг, у якому їхали гравці та тренери футбольного клубу Локомотив (Москва), був атакований українськими БПЛА.

Про це повідомляє Спорт Експрес Росія.

За їхньою інформацією, Локомотив пасажирським потягом повертався в Москву з виїзного матчу 12-го туру РПЛ проти Ростова (поразка 0:2), який відбувся в неділю, 25 жовтня. Поблизу Воронежа потяг атакували українські БПЛА.

5 осіб отримали поранення, проте жоден із гравців, тренерів і персоналу Локомотива не постраждав: вони перебували в 4 вагонах від місця влучання БПЛА.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Збройні сили України ліквідували колишнього російського трекового велогонщика Сергія Кучерова, який брав участь у війні проти України.

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