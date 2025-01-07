Українська федерація карате спростувала причетність до схеми з уникненням від мобілізації

Українська федерація карате опублікувала офіційну заяву, в якій спростувала інформацію про допомогу в уникненні від мобілізації та виїзду за кордон за грошеву винагороду.

Про це йдеться у соцмережах Федерації.

"Українська Федерація Карате заявляє про відсутність будь-якої причетності до шахрайської схеми, викритої Національною поліцією у Харкові 06.01.2025, яка стосується використання спортивних документів для уникнення мобілізації та новина про викриття якої облетіла сьогодні велику кількість українських ЗМІ.

На даний момент правоохоронні органи, зокрема прокуратура Харківської області, вже видалили з офіційних повідомлень будь-які згадки про УФК, так як звинувачення на адресу нашої федерації були незаконними. Тож сподіваємось, що у найближчий час інші правоохоронні органи також усунуть неправомірну згадку УФК.

Ми звертаємося до представників ЗМІ із проханням вилучити або виправити матеріали, де йдеться про Українську Федерацію Карате у контексті згаданого розслідування, оскільки така інформація шкодить репутації нашої організації, яка десятиліттями працює задля розвитку спорту, виховання молоді та захисту інтересів спортсменів.

УФК завжди дотримується принципів прозорості та законослухняності. Ми відкриті до співпраці з правоохоронними органами для виявлення будь-яких зловживань, які можуть завдати шкоди українському спорту та державі.

Також нагадуємо, що зараз близько пів сотні каратистів нашої федерації- атлетів, суддів, тренерів – є діючими військовослужбовцями та виконують бойові завдання на фронті. Дякуємо за розуміння та закликаємо до відповідального поширення інформації".

Нагадаємо, напередодні у Харкові затримали місцевого жителя, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації та покидати територію України.

46-річний чоловік пропонував оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в УФК, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації. За свої послуги він просив 5500 доларів.

Напередодні президент Федерації карате пожартував, що навіть не мріяв про те, щоб вступ до федерації коштував стільки грошей.