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ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 14:03
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу
ЗСУ
Getty images

На війні проти України загинув черговий окупант, який тісно пов'язаний зі спортом.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Діркенса. Окрім звання чемпіона, Петро мав за плечима перемоги у різноманітних турнірах та звання майстра спорту.

Похорон окупанта відбувся 10 січня в Омську, проте дата ліквідації вояки залишається невідомою.

Раніше стало відомо про ліквідацію 22-річного російського боксера.

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