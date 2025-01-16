На війні проти України загинув черговий окупант, який тісно пов'язаний зі спортом.

Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.

ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Діркенса. Окрім звання чемпіона, Петро мав за плечима перемоги у різноманітних турнірах та звання майстра спорту.

Похорон окупанта відбувся 10 січня в Омську, проте дата ліквідації вояки залишається невідомою.

Раніше стало відомо про ліквідацію 22-річного російського боксера.