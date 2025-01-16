ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу
ЗСУ
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На війні проти України загинув черговий окупант, який тісно пов'язаний зі спортом.
Про це повідомляє Base of Ukrainian Sports.
ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Діркенса. Окрім звання чемпіона, Петро мав за плечима перемоги у різноманітних турнірах та звання майстра спорту.
Похорон окупанта відбувся 10 січня в Омську, проте дата ліквідації вояки залишається невідомою.
Раніше стало відомо про ліквідацію 22-річного російського боксера.