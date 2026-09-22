Колишній пресаташе збірної України з футболу приєднався до лав ЗСУ

Із серпня 2026 року президент АСЖУ та колишній преаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський розпочав службу в українському війську.

Наразі він проходить службу у 7-му окремому розвідувальному батальйоні під командуванням Сергія "Браво".

"Бути частиною українського війська та захищати основоположні права й свободи українців – це честь і привілей. Докладу усіх зусиль та використаю всі свої професійні навички і знання з максимальною ефективністю. Не можу не згадати про 427-му окрему бригаду СБС ЗСУ "Рарог". В цьому підрозділі я познайомився зі службою та усвідомив свою долученість до війська, прийняв присягу на вірність українському народові. Високий рівень організації бригади та братерська атмосфера взаємної підтримки, яка панує у "Рарозі" – приклад для наслідування. Дякую командиру бригади, полковнику Сергію Мазорчуку за підтримку та шанс служити за покликанням! Мій шлях попереду. Служу українському народові", – написав Гливинський.

Нагадаємо, що Гливинський у липні 2024 року покинув посаду пресаташе футбольної збірної України. Таке рішення він прийняв після 14 років роботи на цій посаді. А восени 2025-го він був переобраний президентом Асоціації спортивних журналістів України.

Раніше повідомлялося, що колишнього українського боксера Євгена Хитрова мобілізували до лав Збройних Сил України.