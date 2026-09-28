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ЗСУ ліквідували російського чемпіона Європи з важкої атлетики серед юніорів

Микола Літвінов — 28 вересня 2026, 17:11
ЗСУ ліквідували російського чемпіона Європи з важкої атлетики серед юніорів
Сослан Гаглоєв
Комітет з фізичної культури та спорту Санкт-Петербурга

Збройні сили України ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики серед юніорів Сослана Гаглоєва.

Про це повідомляє пропагандистське російське ЗМІ "Вечірній Санкт-Петербург" з посиланням на Комітет з фізичної культури та спорту Санкт-Петербурга.

Точні причини смерті російського спортсмена не розголошуються. Зазначається, що він пішов на війну проти України як доброволець.

Зауважимо, що Гаглоєв на юніорському рівні виграв континентальну першість у 2006 році. На чемпіонаті світу наступного року здобув бронзову медаль у ривку.

У цьому ж році росіянин знову взяв участь у юніорському чемпіонаті Європи, де здобув "бронзу" та малу срібну медаль у поштовху. Після завершення спортивної кар'єри працював тренером у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що раніше на фронті було ліквідовано ексфутболіста УПЛ, який воював проти України, Олександра Половкова.

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