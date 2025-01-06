Харків'янин пропонував уникнути мобілізації за допомогою Федерації карате

У Харкові заарештували чоловіка, який за допомогою Української федерації карате допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації та покидати територію України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, 46-річний мешканець області за 5500 доларів пропонував оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в УФК, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації.

Спершу правоохоронці викрили посередника під час передачі грошей, а потім оголосили про підозру й організатору. Також триває слідство для встановлення та надання правової кваліфікації діям інших ймовірних учасників схеми.

Нагадаємо, нещодавно щонайменше 2 гравці українського волейбольного клубу Решетилівка не повернулися в Україну після виїзного матчу 1/16 фіналу Кубку виклику проти бельгійського Менена.